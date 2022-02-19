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智慧車動手做工作坊 培養台版特斯拉

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市教育局日前與國立台北教育大學合作，舉辦5場智慧車動手做工作坊，此為大坪國小學生學習畫面。圖／新北市教育局提供
新北市教育局日前與國立台北教育大學合作，舉辦5場智慧車動手做工作坊，此為大坪國小學生學習畫面。圖／新北市教育局提供

為讓學生動手製作AI自駕車，培養人工智慧概念與應用人才，將人工智慧科技與生活經驗連結，培養台灣實務科學家。新北市教育局日前與國立台北教育大學合作，舉辦5場智慧車動手做工作坊，課程安排一整日活動，包含人工智慧介紹、基礎程式設計、類神經網路辨識系統說明以及AI自駕車的動手實作。

5場動手做工作坊自去年12月至111年2月間，分別在瑞芳國中、大坪國小、貢寮國小、崇林國中及同榮國小舉辦。其中AI自駕車動手實作老師先展示程式設計小車，再讓學生實際動手架設AI自駕車，自駕車的硬體完成後，學生接著進行自駕車程式設計，結合程式設計平台及物體辨識的人工智慧類神經網路辨識系統，讓小車能夠辨別障礙物標誌進行自動駕駛，並實際上路及進行錯誤排除。

大坪國小盧瑀清同學說，參與工作坊的課程，原本好幾次碰到錯誤無法修正，感到挫折，幸虧老師在旁邊鼓勵、指導，讓我很快能排除錯誤。崇林國中劉恩伶同學表示「人工智慧是否可以完全取代人工這個問題值得深思，不過最終的選擇權依舊在人類身上，妥當使用可以幫助生活更加便利。」

大坪國小校長石啟宏表示，重視讓孩子多元探索，讓學生參與AI人工智慧科技的課程，活動將日常生活交通經驗融入於學習之中，讓孩子們也發現到，高科技產業如人工智慧、自動偵測等，深深影響人類生活各個面向。希望能夠啟發更多孩子，對於程式設計的興趣。

教育局長張明文表示，新北市扎根推動程式教育，自2017年起至今，首創成立3所程式教育體驗中心、並推動新北程式校園3+1政策，從課程、師資、營隊、競賽等全面推動程式教育。而元宇宙興起，AI人工智慧是關鍵技術。藉由融入科技領域課程外讓學生接觸人工智慧外，今年初也結合產官學資源打造AI教育大聯盟，此次持續與大專院校合作，從課程到實作，提升學生相關知能，培育新北學子未來成為AI人才。

崇林國中學生進行自駕車的程式設計學習。圖／新北市教育局提供
崇林國中學生進行自駕車的程式設計學習。圖／新北市教育局提供

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