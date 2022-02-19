「到校時間延後」是好是壞？網友熱議觀點一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一週內「到校時間延後」話題的網路聲量表現，帶您了解有關高中生到校時間延後的網路聲量討論，以及網友的意見與看法。

2020年12月底的「延後至9點半上學」的連署提案，當時附議人數到達門檻且反應相當熱烈，但由於意見分歧且牽涉層面廣泛，需蒐集各方意見進行研議而遲遲未有結果。而近日教育部長潘文忠宣布，預計將於111學年落實新制，規定高中於第一節課前不得要求學生強行到校，禁止早自習與輔導課進行考試等活動，同時減少朝會次數，消息一出立刻引發網友熱論。

臺灣青年民主協會催促教育部表態 新制落實引發網友爭論

觀察近一週以來「到校時間延後」的相關討論，日前台灣青年民主協會於FB上呼籲教育部回應「國高中生延後上學時間」之連署提案，而在2/13教育部便回應已與各界進行多次討論評估，新聞一出立刻引發網友關注進度，不少網友便回應「真希望改快一點…再拖都要畢業了」、「我們學校廢除很久了」等，表示已有個別學校作出改制，但至今仍未見教育部落實改革。

「到校時間延後」話題 近一週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

接著到了2/14，有關到校時間延後的網路民意調查結果相繼被媒體報導，引發網友爭辯到校時間延後將帶來的優缺點評估，相關討論聲量也因此持續延燒，而就在2/15當天，教育部長潘文忠正式宣布，預計在111學年（2022年9月）起將落實新制，此時話題聲量也被推到最高點，相關討論至今持續發酵，而網友對新制更持著不同看法，如「早自習拿來考試本來就不對吧，改得好！」、「最近各種學權大進步」等，但也有不少來自網友的擔憂如「私立學校根本都沒在管這個的」、「私校搞不好用天天早自習當口號就招滿學生了」，對此改革看法兩極。

你是否支持到校時間延後？ 網友的支持與反對理由一次看

而觀察網友們對到校時間延後的態度，部分網友認為「早自習成效不彰」，在精神狀況欠佳的情況下無法學習，說道「我早自習不是在吃早餐就是在睡覺」、「一早去打瞌睡的根本沒學習效率」、「支持，早自修真的浪費時間！」等，認同不必強逼學生出席早自習；另外也有人認為可以藉此「讓學生學習自主規劃」，不強迫學生於自習時間到校，能讓學生自主規劃作息時間與學習進度，例如「反正不強迫自習校門還是會開啊」，表示有需要再自主前往自習即可。

「到校時間延後」兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

而反對到校時間延後的民眾，則是對「學校的配套措施」抱有疑慮，擔心是否全台學校能同時跟進，如完全中學制學校與私立學校等，有網友就認為「公立學校應該會秉承上意，但私立學校等著看校長主任加家長吧」，擔心會出現制度混亂的情況；除此之外，也有網友擔心到校時間延後會帶來「接送問題」，因接送學生時間會影響家長作息，恐怕會造成不便，對此就有網友表示「這樣家長接送很不方便吧」、「有些學區交通不便，父母接送本來就要考量在內」等。

台灣高中生上課時間長，且需同時面對準備升學的課業壓力，相信在配套措施完善的前提下，上課時間延後也不失為一個良性政策，讓學生更有效規劃學習與作息時間，適度調節學生壓力。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》