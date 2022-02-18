稻江停辦大同停招嘉縣治大學城消失 教團憂城鄉差距

嘉義縣治特區原有稻江科技暨管理學院、大同技術學院太保分部、台體大嘉義分校、長庚科大嘉義分部等4校，隨著台體大嘉義分校撤離，去年稻江停辦，如今大同又停招，只剩長庚科大分部，衝擊該區高等教育資源分配。教團憂心城鄉差距擴大，也建議教育部多元入學管道可以考慮納入地域因素，讓偏鄉的公私立大專，得以外加名額方式優先錄取在地學生。

稻江管理學院成立19年，卻因除少子化招生惡化，台糖權利金及租金負擔沉重，被教育部列管專案輔導學校近2年，去年已正式停辦；隔壁大同技術學院太保分部2005年設立，近來也因少子化招生困難，去年未繳承租台糖校地權利金1452萬餘元，遭台糖聲請法院扣押金融帳戶，成為壓垮大同被教育部勒令停招的最後一根稻草。

2015年7月台體大嘉義分校關門撤出，分校400多名學生，校園閒置浪費資源，遭監察院糾正是「大學圈地」負面教材，目前縣府轉型做無人機研發中心。如今嘉義縣治特區只剩長庚科大嘉義分部，該區高等教育資源已受到嚴重衝擊。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，大專退場潮將從位於偏鄉的私立技職校院開始，必然衝擊區域高等教育資源分配，稻江及大同二技術學院退場將迫使更多嘉義縣學生跨縣市讀大學，大幅增加交通及食宿開銷，若學生來自弱勢家庭，也可能因此中斷學習之路，影響深遠。

尤榮輝也預估，少子化從105年開始衝擊私立大專，大學新生人數將在118年落入谷底，預估未來數年將有40所大專面臨退場危機，勢必加遽城鄉教育資源差距，不利偏鄉高等人才培育，建議教育部多元入學管道可以考慮納入地域因素，讓偏鄉的公私立大專得以外加名額方式優先錄取在地學生。

高教工會組織部主任林柏儀也說，大同、稻江兩校的學生性質有點像，多半都是半工半讀，或是在職進修，若學校無預警倒閉，無疑會造成衝擊。學生後續若面臨轉校，光是從太保到嘉義市都不簡單，更別說要去外縣市。

林柏儀也提到，去年稻江停辦後，即便教育部的轉校名單不包含大同，仍有部分餐飲科學生轉去大同就讀。他說，從學生的角度看來，大同是離他們最近的學校，學生也別無選擇，若真要走向退場，必須做好讓在校生原校畢業的規畫，才能保障學生受教權益。