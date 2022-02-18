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影／中興高中李育慧台語超「輪轉」 獲邀行政院作客
南投縣中興高中學生李育慧參加全國台語情境式演說獲得特優，行政院長蘇貞昌16日邀請李育慧和父親到行政院作客，李育慧即席演說，台語「輪轉」、台風穩健，讓蘇貞昌也相當佩服，也希望讓鄉土語文融入高中課綱，鼓勵學生多說母語。
李育慧是鹿谷鄉人，母親是印尼華僑，父親李有庫認為周邊鄰居都是長輩，國語老人家聽不懂，從小叫要求李育慧在家說台語。李育慧也看到母親從不會台語，到台語運用自如，也激發她用心學習，就在這種「全台語」的環境下，讓她台語更是得心應手，更考上中興高中語文資優班，加深對台語研究尤其是口語演說。
李育慧說，台語有8個聲調，學習不容易但口語表達更有韻味，不過學習最困難的是，許多台語有音無字，得逐一揣摩，她很感謝爸媽，讓她從小就能不斷練習，導師廖堂智對於情境演說訓練，和用詞推敲，讓她在情境演說時，表達更自然流暢。
她說，獲得台語情境演說特優，2月11日行政院突然打電話到家中，表示蘇貞昌院長希望邀請她和父親到行政院作客，父親還以為是詐騙電話。前天到行政院後，她也用台語自我介紹。蘇貞昌提到，以前他讀書時說台語會被罰錢，現在大家可以說母語，許多學生卻不會說台語真「無彩」（可惜），因此鄉土語文也融入高中課綱，鼓勵大家學母語。
李育慧說，除了台語，她也跟母親學習印尼語，她對說話很感興趣，希望大學能讀大眾傳播科系，將來從事相關工作。
中興高中校長陳江海說，12年國教新課綱有許多新教育措施及課程內容，，希望學生能自主學習，學校也規畫豐富課程，培養創造、表達、思考能力，幫助每個學生找到自己的興趣與發展方向。
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