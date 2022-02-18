南投校園裝設冷氣完成 山區學校冬季也有暖氣禦寒

南投縣執行「班班有冷氣」政策，全縣173所國中小學、7235台冷氣已經安裝完成，強烈大陸冷氣團來襲，山區學校是否可以開暖氣？南投縣教育處今天表示，正測試送電和供電系統穩定，3月底才能完工，但各校補助4個月冷氣電費，以後山區學校遇到寒流、冷氣團，也能開暖氣禦寒。

行政院推動「班班有冷氣」政策，全國中小學生不分城鄉，夏季高溫時上課都有冷氣，在舒適環境中安心學習。南投全縣幾乎都是山地，信義、仁愛等高山學校夏季涼爽，不需要冷氣，倒是冬季冷氣團、寒流來襲，山區氣溫接近零度又濕又冷，學生只能穿上厚外套禦寒。

南投縣教育處長王淑玲說，山區學校更需要暖氣，因此採購冷氣時，都讓山區學校選購冷暖氣機型，雖然冷氣用不到，但冬天開暖氣，學生再也不用在低溫下上課，幫助相當大。

各國中小7235台冷氣機都已經裝設完畢，但學校因為裝設許多冷氣機，供電系統都需要重新改善，以免電力負載過大跳電，台電公司也需要測試送電，預計3月底才能全部完成。

至於學校開冷氣產生的電費，行政院將補助學校4、5、9、10這四個月冷氣電費，高山地區學校主要使用暖氣，原則上也補助4個月電費，只要氣溫過低，學校就可開暖氣禦寒。