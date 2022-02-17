大同技術學院欠債被假扣押 教育部：111學年全面停招

中州科技大學才剛被勒令停招，教育部今晚再證實，以棒球隊聞名的大同技術學院，因面臨財務危機，經提報私校諮詢會，通過決議自111學年（今年9月）起停招，該校也成為全國第4所全面停招學校。

根據教育部統計，受少子女化及私校經營問題，目前已停辦學校為高鳳數位內容學院、永達技術學院、高美醫護管理專科學校、亞太創意技術學院、南榮科技大學、台灣觀光學院、稻江科技暨管理學院共7校。

目前已停招學校為蘭陽技術學院、和春技術學院共2校。不過彰化中州科技大學日前爆發烏干達外籍生淪血汗學工，教育部也證實私校諮詢會決議，將以近幾年教學品質查核只通過一次，及爆發烏干達案等損害境外生學習品質事件，命令111學年全面停招新生。

教育部今晚也證實，大同技術學院去年12月底可用資金僅1691萬餘元，已不足以支應該校110年度應向台糖公司繳納太保校區所需的權利金、年租金及學校每月所需之經常性現金支出，教育部爰要求該校董事會應於111年1月底前捐資3000萬元。

教育部也說，該校董事會未依上開期限完成捐資，另台糖公司因學校積欠太保校區經費，已向法院提起假扣押，該校後續恐無法支付教職員工薪資，已符合私校法第55條有關私立學校辦理不善，經限期改善，屆期仍未改善之情形，爰本部經徵詢私立學校諮詢會意見後，命該校自111學年度起停止全部班級招生，以保障師生權益。