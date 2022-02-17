聽新聞
test
0:00 / 0:00

大同技術學院欠債被假扣押 教育部：111學年全面停招

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今晚再證實，以棒球隊聞名的大同技術學院，因面臨財務危機，經提報私校諮詢會，通過決議自111學年（今年9月）起停招。本報資料照片
教育部今晚再證實，以棒球隊聞名的大同技術學院，因面臨財務危機，經提報私校諮詢會，通過決議自111學年（今年9月）起停招。本報資料照片

中州科技大學才剛被勒令停招，教育部今晚再證實，以棒球隊聞名的大同技術學院，因面臨財務危機，經提報私校諮詢會，通過決議自111學年（今年9月）起停招，該校也成為全國第4所全面停招學校。

根據教育部統計，受少子女化及私校經營問題，目前已停辦學校為高鳳數位內容學院、永達技術學院、高美醫護管理專科學校、亞太創意技術學院、南榮科技大學、台灣觀光學院、稻江科技暨管理學院共7校。

目前已停招學校為蘭陽技術學院、和春技術學院共2校。不過彰化中州科技大學日前爆發烏干達外籍生淪血汗學工，教育部也證實私校諮詢會決議，將以近幾年教學品質查核只通過一次，及爆發烏干達案等損害境外生學習品質事件，命令111學年全面停招新生。

教育部今晚也證實，大同技術學院去年12月底可用資金僅1691萬餘元，已不足以支應該校110年度應向台糖公司繳納太保校區所需的權利金、年租金及學校每月所需之經常性現金支出，教育部爰要求該校董事會應於111年1月底前捐資3000萬元。

教育部也說，該校董事會未依上開期限完成捐資，另台糖公司因學校積欠太保校區經費，已向法院提起假扣押，該校後續恐無法支付教職員工薪資，已符合私校法第55條有關私立學校辦理不善，經限期改善，屆期仍未改善之情形，爰本部經徵詢私立學校諮詢會意見後，命該校自111學年度起停止全部班級招生，以保障師生權益。

教育部 中州科技大學 烏干達

延伸閱讀

台大啟動新校長遴選 19日先選出遴委會名單

教團指技高考招期程不合理 教育部允檢討

集中檢疫所暫停申請 國中小外籍師改住檢疫旅館

高中以下學生若染疫 學校需24小時內完成校安通報

相關新聞

北市「開第一槍」校園禁用核食 團膳業者願簽切結書

中央將開放進口日本福島五縣市食品，國民黨北市議會黨團上午舉行記者會，以行政命令明文禁止營養午餐團膳業者使用日本福島五縣市...

外孫女變「孫女」！教部定期檢視辭典 確保與時俱進

教育部國語辭典是國人用字遣詞方針，教育部長潘文忠今天宣布，考量性別平權、法律意義、國人慣用詞彙等因素，國家教育研究院每3...

雙北台中行文 營養午餐禁核食

中央將開放進口日本福島五縣市食品，雙北及台中教育局都已行文學校，要求與營養午餐團膳業者明文約定，禁止使用日本核災區出口食...

明星私中不再筆試招生改看多元表現？ 家長焦慮爆棚

每年2、3月，來自全國各地的小學生會湧入各地明星私校，只為搶下入學門票，卻也因此被外界詬病是「小聯考」。立法院去年要修法...

大同技術學院欠債被假扣押 教育部：111學年全面停招

中州科技大學才剛被勒令停招，教育部今晚再證實，以棒球隊聞名的大同技術學院，因面臨財務危機，經提報私校諮詢會，通過決議自1...

【小玉山崩壞／下】半導體領域出國讀博不夠誘人？有好職缺寧賠錢也要留國外

政府年編上億預算，補助碩士畢業生到世界百大名校念博士的小玉山計畫今年喊卡。計畫規定，錄取人畢業後5年內需回台，到大學或企業任職。學者表示，小玉山計畫鎖定半導體、資訊安全等領域，出國讀博士不見得比留在台灣好，都已經到國外名校念博士， 若當地有好的工作機會，有些人應該寧可賠錢，也會留在當地就業。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。