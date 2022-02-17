彰化精誠中學新校長遴聘黑箱作業？校方澄清遴聘權在董事會

彰化縣私立精誠中學校長郭伯嘉今年7月31日退休，董事會正辦理新任校長遴選作業，卻被質疑黑箱作業，還稱郭伯嘉介入遴選，傳出有「內定」人選。郭伯嘉表示，校長遴選是由董事會決定，不是他所能左右；董事會表示，2月25日才投票，候選人過半數才能得遴聘，「誰是新校長都不知道，何來黑箱作業？」這些莫須有的指控，令人遺憾。

郭伯嘉說，過去新任校長都由董事長決定，但董事長謝式穀為求慎重，此次新校長遴聘特別成立五人遴選小組，他既要退休原本不想再管事，卻仍被指定為小組成員之一，最後的決定權仍在董事會，那有什麼能力來左右新校長遴選，如今卻無端惹來風波，令人無奈。

精誠中學近年來，招生情況不錯，升學率高，因此新校長遴聘即廣受矚目。據投訴指出，五人小組除了三名董事、一位教師外，另一位就是校長郭伯嘉，此次遴選共有7人應徵，但本月15日小組討論時，只送2位候選人名單，其他5人遭淘汰，形同「陪考」，跟以往名單全送董事會討論作法不同，因此被質疑五人小組左右遴選小組，黑箱作業令人難以信服。

除了校長郭伯嘉澄清此一傳聞外，精誠中學董事會秘書王許勇也說，過去私立學校校長人選都是董事長說了算，但精誠中學董事長謝式穀為了慎重，去年12月15日即由董事會通過成立五人遴選小組，由於郭伯嘉擔任校長10年，對學校特別了解，也有很大貢獻，即指定他為五人小組成員， 為學校舉才。

王許勇說，由於有7人應徵，如果全部送董事會，必須接受董事們提問，未免過於繁瑣，才在本月15日先由五人小組先行選出3名候選名單，再提交2月25日的董事會討論，由候選校長報告辦學理念和面試提問，透過投票表決，經15位董事過半數8人，才能獲得遴聘，到現在誰是新校長都還不知道，何來黑箱作業?