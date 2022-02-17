高中以下學生若染疫 學校需24小時內完成校安通報

國內本土疫情延燒，教育部今發布「教育部主管高級中等以下學校含附設幼兒園發生嚴重特殊傳染性肺炎確診案例處理措施」，要求學校知悉有確診案例時，即時以電話或Line等通訊軟體方式通報國教署署長、副署長或學務校安組組長，且必須在24小時內完成校安通報，並隨時更新回報後續相關資訊的變動及恢復上課等情形。

教育部國教署今天發函各校，雖已訂頒相關防疫管理指引，為利於發生確診案例時能及時因應，因此再訂頒9大項處理措施供學校依循，學校必須在知悉確診個案當下，依時間限制通報教育部及地方主管機關，並在國教署成立的確診案例學校群組中，回報校園疫情。

國教署表示，學校須通報的內容包括各類（確診、居隔、自主健康管理等）受影響當事人身分（教師、職員、工友、學生等）與各自人數，受影響班級數及因應措施，包括停課班級及線上教學等，以及其他可能影響校務正常運作之重要資訊，並隨時更新及恢復上課等情形。

學校亦須全力配合地方衛生機關的疫調措施，提供包括確診師或生之課表、相關人員名冊及聯絡方式等資訊，並配合匡列人員，若地方政府成立前進指揮所，亦須全力配合，如協助通知相關人員進行核酸(PCR）檢測、快篩措施，並配合預防性停課防疫措施，及地方政府加嚴措施，且通知家長勿外出、回應媒體，等待衛生機關調查連繫等。

公文中也載明，學校須啟動「師生輔導關懷機制」，對確診或居家隔離者提供關懷，提醒配合確診治療等注意身體狀況，且即時回報學校；對自主健康管理及自我健康監測者，提醒其應依通知書隨時注意身體狀況，如有身體不適，應立即就醫，不要上課或上班，避免出入公共場所，且禁止搭乘大眾運輸工具。