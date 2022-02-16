多所惡質私校被停招 教團：監督欠周的董事是幫兇

彰化縣中州科技大學日前爆發烏干達外籍生淪血汗學工事件，教育部今證實私校諮詢會已決議，將以該校近幾年教學品質查核只通過一次，及爆發烏干達案等兩起損害境外生學習品質的事件，命令111學年（今年8月起）全面停招新生。該校約剩2000名學生在學。

回溯近年私立大學發展，若加上中州科大，現有3所大專校院停招新生，有些因生源不足自請停招，有些則因教學品質不符預期，被命令停招。另有7所大專校院停辦，也就是既不收新生，也已無舊生。

中州科技大學日前遭爆安排烏干達外籍生超時工讀，且未按照最初約定開設全英語課程，以致學生聽不懂課程內容。彰化地檢署依涉嫌違反人口販運防制法等規定，聲押藍姓人力仲介主管獲准，柴姓副校長、楊姓前行政助理交保。教育部也發函該校，要求確實查處校內相關行為人員。

針對烏干達學工案，教育部解釋，中州科技大學招收烏干達籍學生，在招生、教學、生活輔導及校園管理方面，明顯有重大缺失，且違反大學法及外國學生來台就學辦法等規定。教育部私校諮詢會近日開會討論此案，進一步決議命令該校111學年起全面停招。

全國私校工會理事長尤榮輝分析，私校被教育部勒令停招，幾乎等同宣判死刑，就像南榮科大及和春技院，將逐步走向停辦退場。勒令停招有助提升整體高教品質，也警惕其他私校要秉持教育良心謹慎辦學。

尤榮輝也說，學校停招，不能只怪少子化或大環境不佳，董事會不能負起監督責任，縱容校長及行政主管胡作非為，才是學校沉淪最大因素，教育部也應依法裁罰違法學校的董事、校長及相關業務人員。

他另提到，冰凍三尺非一日之寒，鼓勵學校教職員平時應勇敢反映學校問題，不要沉默縱容或配合學校違法或不當作為，讓小病累積成大病。畢竟，一旦學校爆發重大弊案，教職員將一起承擔共業，付上巨大代價。