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學習歷程檔案100字摘要怎寫？大學師更愛場景入題

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
學習歷程檔案各項作品要附100字摘要，高中教師曾進行實驗，發現大學教授更偏好有人味「場景入題」寫法。本報資料照片
學習歷程檔案各項作品要附100字摘要，高中教師曾進行實驗，發現大學教授更偏好有人味「場景入題」寫法。本報資料照片

高中學習歷程檔案攸關升學，每份作品、報告長達數頁，教育部要求學生為自己的每份報告撰寫100字摘要（簡介），被認為是最關鍵的百字。高中輔導教師近期彙整學生撰寫的不同文字風格摘要，邀一群大學教授閱覽，發現教授更愛富人味的「場景入題」，不青睞制式的、形同論文摘要的寫法。

投入此活動的大直高中輔導主任吳姿瑩舉例，一名學生寫「場景入題」摘要，比如自己平常愛喝「紅茶拿鐵」，基於對生活的好奇走入實驗室中，嘗試將熱紅茶加入冰牛奶，及將冰牛奶加入熱紅茶，發現製作過程不同，冷熱變化也不同。

有教師推測「可能是大學教師生活忙碌」，此類輕鬆又不失焦的描述，更吸引教授繼續往下閱讀。

反之，吳姿瑩舉例，若學生把這100字寫得像傳統科學實驗報告摘要，比如「本實驗比較熱紅茶加入冰牛奶，及冰牛奶加入熱紅茶之溫度異同，發現後者溫度上升緩慢」，少了點「人味」，反而較不受大學教授青睞。

台灣大學社會系教授林國明日前調查全國347名教授對學習歷程檔案的看法，指出大學教授最想在檔案中看見的6個重點，包括作品能否訓練素養能力（如：我在做報告過程中，學習團隊溝通合作能力），以及交代作品製作動機、脈絡，而非只呈現結果。

再者，報告內容一定要是真實的，最好能彰顯自己和同儕的異同，表現獨特性。

此外，調查指出，無論一份報告想強調的重點為何，都建議把摘要放在作品的首頁，用簡潔的語言當門面，協助大學教授掌握重點。

教授們另鼓勵學生在報告中描述學習心得，除說明自己學到的內容、用以完成報告的方法、工具，也可寫下對主題的看法、遇到的困難、經他人評論及建議後做的調整等；建議以實例取代泛泛描述，讓檔案更加「立體」、吸睛。

大學教授 教育部 語言

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