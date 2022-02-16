聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高中生延後到校時間 侯友宜：利用時間築夢是好事
教育部長潘文忠昨天宣布，預計今年九月起第一節課（8點10分）前不得強制要求學生到校。新北市長侯友宜表示，教育部有彈性處理，他都給予尊重，之前新北也有學校用類似的方法，他覺得成效不錯。
侯友宜表示，高中生有獨立思考跟判斷能力，要多一點參與的機會，他尊重高中生選擇，有更多的思考判斷，教育部有彈性處理，他都給予尊重，之前新北也有學校用類似的方法，他覺得成效不錯，讓高中生在這段時間選擇自己想做的職業發展或是興趣所在，做自己該築的夢這是一個好事。
【文教熱話題】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言