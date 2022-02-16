影／高中生延後到校時間 侯友宜：利用時間築夢是好事

教育部長潘文忠昨天宣布，預計今年九月起第一節課（8點10分）前不得強制要求學生到校。新北市長侯友宜表示，教育部有彈性處理，他都給予尊重，之前新北也有學校用類似的方法，他覺得成效不錯。

侯友宜表示，高中生有獨立思考跟判斷能力，要多一點參與的機會，他尊重高中生選擇，有更多的思考判斷，教育部有彈性處理，他都給予尊重，之前新北也有學校用類似的方法，他覺得成效不錯，讓高中生在這段時間選擇自己想做的職業發展或是興趣所在，做自己該築的夢這是一個好事。