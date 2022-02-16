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校長遭小三爆料始亂終棄 家長、當地人震驚喊速查減傷害

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣山區某國小獲獎校長，遭外遇「小三」在臉書社群「爆料公社二社」爆料，以性愛照威脅，發逾千字文及line親密對話截圖，控校長始亂終棄。校長昨晚發聲向妻子及學校道歉。記者魯永明／翻攝
嘉義縣山區某國小獲獎校長，遭外遇「小三」在臉書社群「爆料公社二社」爆料，以性愛照威脅，發逾千字文及line親密對話截圖，控校長始亂終棄。校長昨晚發聲向妻子及學校道歉。記者魯永明／翻攝

嘉義縣山區某國小獲獎校長，遭外遇「小三」在臉書社群「爆料公社二社」爆料，以性愛照威脅，發逾千字文及LINE親密對話截圖，控校長始亂終棄。校長昨晚發聲向妻子及學校道歉，縣府教育處暫停校長職務，啟動調查，讓教育界及純樸山城感到震驚。

嘉義縣教育展望協會理事長蔡惇敘說，認同教育處明快處置，校長應以最高道德標準要求自己，校長對外比賽常得獎，是「金牌校長」，雖涉及外遇私領域，但緋聞女子還提到另有女子，唯恐影響公領域學校教學，以及同事相處，希望教育處盡速查明，是否還有男女感情問題。

針對外界質疑教育處是否會「護短」？是否會以不適任校長處置？蔡惇敘說，校長第一時間發聲面對認錯道歉了，教育處會依據相關規定處置，調查後會送考績委員會討論懲處，若委員決議用不適任校長處置，再送家長代表參加的專案審查決定。

校長學校所在地的村長說，校長辦學能力優秀，人際關係不錯，校外比賽常得獎，傳出外遇緋聞，讓人感到震驚，過年前到現在，他感到校長心事重重，未參加地方邀請尾牙及百年校慶籌備，學校今年將歡慶百周年，希望教育處儘速明快處理，將傷害減到最低，不要影響正常校務教學。

山區某國小男校長遭「小三」女友，昨天在臉書「爆料公社二社」爆料，批校長說，「我做夢也想不到，有完整婚姻家庭的校長，會來玩弄欺騙接近我」，廖女寫逾千字文章，貼LINE彼此對話截圖等，詳述與校長交往，發生性關係到分手、始亂終棄過程。

爆料公社 外遇 嘉義

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