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阿公「不分內外」落實性平？師：擾亂公民科教學

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部辭典近日調整「外公」的詞義，加註「亦稱阿公」，同類詞如「外孫女」也將加註「亦稱孫女」。本報資料照片
教育部辭典近日調整「外公」的詞義，加註「亦稱阿公」，同類詞如「外孫女」也將加註「亦稱孫女」。本報資料照片

教育部國語辭典是國人用字遣詞方針，教育部長潘文忠今宣布，為落實性別平權等精神，國家教育研究院專業小組定期檢視辭典是否與時俱進。近日調整「外公」的詞義，加註「亦稱阿公」，同類詞如「外孫女」也將加註「亦稱孫女」。教師認為「內」、「外」與性別，為民粹而改，反而擾亂公民科教學。

潘文忠說明，辭典的修編有相當長的時間，有些用詞釋義內容出現時空上差異，或違反性別平權問題，就會研議修改。教育部重視性別平權，性平小組委員會持續就各界所提出的議題提出審議，研議調整辭典；國教院每3個月也會定期檢視。

針對最近飽受熱議的「外公」變「阿公」議題，潘文忠表示，祖父母在法律界定上沒有區隔，且有些家庭稱「外公」為「阿公」，已是一種慣用方式，審議小組對此已有相當充分的討論，並達成共識，因而修改註解。此外，「外孫女」也將加註為「又稱孫女」，希望辭典與時俱進，符合實際使用情形。

台灣性別平等教育協會表示，在華人眼中，內、外確實有親疏之別，他們肯定教育部「不分內外」，並說仍有很多方法區分長輩，比如在稱謂前加上名子，如美琴奶奶、金山爺爺，或是加上地區，如內湖阿公、淡水阿嬤。​

但內壢高中公民與社會科教師高孟琳認為，外公、外婆是實行已久的傳統稱謂，教育部應仔細評估「內」、「外」是否涉及性別刻板印象，而非聽從少數立委意見，說改就改。政府若持續強調「不分內外」，恐影響公民科中有關親屬、親等計算的教學，混淆學生對親屬的認知。

教育部辭典近日調整「外公」的詞義，加註「今亦稱阿公」。圖／取自教育部國語辭典簡編本
教育部辭典近日調整「外公」的詞義，加註「今亦稱阿公」。圖／取自教育部國語辭典簡編本

教育部 潘文忠 淡水

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