國內疫情穩定 教育部開放5千名海外華語生入境

國內新冠肺炎疫情狀況穩定，教育部長潘文忠今天表示，110學年約5000名非獎學金華語生，將可遵循檢疫規範，陸續入境來到台灣學習，希望台灣能給他們好的學習華語機會。

教育部去年9月聘外籍教師，入境期程卻因疫延宕至今。教育部昨宣布，今天起開放1156名已取得聘約的外籍教師入境，將到各國中小協同教學，約每3校配1師。教師團體建議教育部擬定更細緻策略，讓各校知道雙語教師該教什麼、如何協同教學，才不會浪費師資。

潘文忠今天對此回應，外籍師資數量有限，教育部今年全面性增加，希望外師來台後，能和本地師資協同教學。尤其台灣孩子在說、聽方面，需加強應用能力，希望外師帶領他們從日常活動情境中學習，會帶來滿大的幫助。

而針對雙語教師人數少於學校總數，教育部國教署國中小組解釋，今年聘1156名，已比往年來得多，有些地方政府還另外自己聘師。各地區設有英文資源中心，將安排外師巡迴教學，努力讓各校都能享受外師資源。

至於入境期程，教育部表示，日前逢春節，大量返國人潮國內檢疫量能，因此配合採取入境分流措施，今天起正式開放取得聘約的教師來台，來台前應取得航班時間前2天的核酸檢驗報告，及完整疫苗接種證明，並事先安排好居家檢疫場所。

教育部提醒，外師抵台後，都須配合採深喉唾液、進行PCR檢測，並搭乘防疫車隊前往檢疫居所，接續完成14天檢疫及7天自主健康管理。外籍教育人員應於入境後檢疫及自主健康管理期間，配合進行6次PCR檢驗或公費快篩。