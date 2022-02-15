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外孫女變「孫女」！教部定期檢視辭典 確保與時俱進

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

教育部國語辭典是國人用字遣詞方針，教育部長潘文忠今天宣布，考量性別平權、法律意義、國人慣用詞彙等因素，國家教育研究院每3個月定期檢視辭典，也接受民眾提議，由小組檢視是否調整辭典。近日調整「外公」的詞義，加註「又稱阿公」，同類詞如「外孫女」也將加註「又稱孫女」。

潘文忠說明，辭典的修編有相當長的時間，有些用詞釋義內容出現時空上差異，或違反性別平權問題，就會研議修改。在性別平權方面，性平小組委員會就各界所提出的議題提出審議，研議調整辭典；國教院每3個月也會定期檢視。

針對最近飽受熱議的「外公」、「阿公」，潘文忠表示，祖父母在法律界定上沒有區隔，有些家庭稱「外公」為「阿公」，審議小組對此已有相當充分的討論，並達成共識，因而修改註解。此外，「外孫女」也將加註為「又稱孫女」，希望辭典與時俱進，符合實際使用情形。

教育部辭典近日調整「外公」的詞義，加註「今亦稱阿公」。圖／取自教育部國語辭典簡編本
教育部辭典近日調整「外公」的詞義，加註「今亦稱阿公」。圖／取自教育部國語辭典簡編本

潘文忠 教育部 父母

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