外孫女變「孫女」！教部定期檢視辭典 確保與時俱進

教育部國語辭典是國人用字遣詞方針，教育部長潘文忠今天宣布，考量性別平權、法律意義、國人慣用詞彙等因素，國家教育研究院每3個月定期檢視辭典，也接受民眾提議，由小組檢視是否調整辭典。近日調整「外公」的詞義，加註「又稱阿公」，同類詞如「外孫女」也將加註「又稱孫女」。

潘文忠說明，辭典的修編有相當長的時間，有些用詞釋義內容出現時空上差異，或違反性別平權問題，就會研議修改。在性別平權方面，性平小組委員會就各界所提出的議題提出審議，研議調整辭典；國教院每3個月也會定期檢視。