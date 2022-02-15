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學生遭匡列而停課如變化球而來 校長：不能慌！

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市有國小學生遭匡列集中隔離，教育局提供書及送條繩等物品，讓小朋友看書、運動不無聊。圖／台南市教育局提供
台南市有國小學生遭匡列集中隔離，教育局提供書及送條繩等物品，讓小朋友看書、運動不無聊。圖／台南市教育局提供

日前台南市某私校有確診足跡，共有來自20多所國小的45名國小學童曾匡列集中隔離，學生都和家長在集中檢疫所，也遇到網路頻寬不夠，不利線上學習問題，教育局提供平板、無線網卡解決，但14天的隔離對小孩子難熬，家長也更為辛苦。有校長認為，面對疫情不要慌是首策。

有校長表示，該校雖無學生遭匡列被集中隔離，但昨天又突然有學校因學生接觸到確診者，全校停課1天，該學生班級停課2天，突然而來的變化球讓人有些恐慌。不過，從上周有某私校出現確診足跡，但至目前參加營隊的學生都無人染疫且停課不停學來看，不要慌最重要。

有校長說，上周就傳出有確診者到苗栗，台南有民眾也因到同一家店而染疫，周五開學當天就有家長來電說，因也有到苗栗旅遊，雖然未至確診者到過的店，但還是請假在家自主監測，認為沒問題了，昨天才讓孩子來上學。校長表示，家長這樣的作法，也給孩子最好的機會教育。

目前因參加營隊而被匡列的國小學童都集中隔離，要到23日才能回家，有校長說，14天小孩子被隔離在集中檢疫所，可想而知孩子的心情，陪伴在旁的家長也一定很辛苦。還好都有線上學習，被隔離學生可透過視訊上課並和同學聊天，稍可解除無聊心情。

教育局表示，學生遭匡列集中隔離後，因檢疫所都使用wifi，使用的人多致頻寬不夠會影響線上學習，因此提供平板、無限網卡給學生使用；也有家長反映檯燈所用的是黃色燈泡，孩子不習慣，學校也提供晝光燈泡，以利學生讀書。

教育局表示，因有之前停課不停學經驗，各校也都做好準備，萬一有學生遭匡列集中隔離，就會啟動線上學習。若老師遭匡列，學校也有準備人才庫，會有其他老師來代課，做好因應與準備。

停課 教育局 台南

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