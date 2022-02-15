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台南學生匡列隔離 黃偉哲察看線上視訊教學強調不停學
台南市日前傳出確診者足跡，45名學生被匡列集中隔離，無法如期到校實體上課，市長黃偉哲指示教育局將平板電腦與無線網卡等物品借用給每位隔離學生，今天前往永康區國小訪視，關心學生同步視訊上課情形，也入鏡與集中隔離學童親切互動，給隔離學生加油打氣。
黃偉哲表示，上周五11日有45名國小學童被匡列集中隔離，為了讓這些學童未能到校也可安心學習，並與同班同學互動，市府教育局啟動停課不停學、線上同步遠距視訊教學的機制。今日實際到國小入班訪視，看到被隔離學生也和班上同學同步上課，可以一起學習、互相陪伴打氣，感到很欣慰，也十分感謝學校和老師們的用心。
他說，透過教室架設的直播設備，集中隔離的學童，除了能夠同步跟著上課，下課時間直播也不中斷，可以透過視訊與班上同學打招呼與聊天，讓隔離生活不無聊。教育局也準備布可星球圖書及跳繩，讓孩子集中隔離期間，也可以閱讀以及適度運動。
黃偉哲在教室現場，透過直播設備關懷隔離中的學生，了解學生與家長隔離期間生活的狀況以及需求。教育局表示，學生家長也視訊向黃偉哲感謝市府以及學校的用心安排，讓學童隔離期間能夠同步參與學校生活，隔離生活也能夠充實不孤單。
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