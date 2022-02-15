「學生別選醫科」 他當外科醫師6年曝辛酸：工程師生活品質遠勝過我

當醫生是一份薪水高卻也極高壓的工作，有一名外科醫師發文表示，他目前當外科主治醫師第六年，建議學生讀電資比讀醫學還要好，「工時與生活都徹底屌打醫師」。

原PO在Dcard以「真的別讀醫，工程師好多了」為題分享，他大學讀七年，當完兵開始進行醫學訓練PGY，這時期的薪水一個月八萬，一週工時約80到90小時，他在醫學中心的同事，主治醫師前三年，幾乎沒人領超過15萬。

他目前當主治醫師第六年，一個月有14天晚上要在開刀房過夜，且基本每天都有急診刀，平均薪水約25到30萬，沒有年終與分紅，此外，對內科與外科等大科醫師來說，基本上是靠值班賺錢，「值班一輩子值到死」。

他表示，同年的工程師薪水，工時與生活都徹底屌打醫師，更別提35歲前人生最精華的時間，醫師更是完全被工程師遠遠拋開。

網友留言，「醫師真的好慘，這種悲慘職業還真的有人要唸哦哈哈」、「工程師做到四十歲就被公司拋棄啊！」、「醫學系過國考一定有保障，工程師沒有任何保障喔」、「獎金可要算進去欸，不太相信刀那麼多完全沒有獎金的。如果是這樣拜託公布一下是哪間區域醫院只給這種死薪水。只拿一個月30萬來算，一年360萬當然不合行情，背後的獎金多的很」。