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等了半年...雙語國家首批外籍教師共1156人 明起入境

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部明天起開放1156名已取得聘約的外籍教師入境，將到各國中小協同教學，約每3校配1師。圖／新北市教育局提供
教育部明天起開放1156名已取得聘約的外籍教師入境，將到各國中小協同教學，約每3校配1師。圖／新北市教育局提供

110學年可謂雙語教育元年，教育部去年9月聘外籍教師，入境期程卻因疫延宕至今。教育部今宣布，明天起開放1156名已取得聘約的外籍教師入境，將到各國中小協同教學，約每3校配1師。教師團體建議教育部擬定更細緻策略，讓各校知道雙語教師該教什麼、如何協同教學，才不會浪費師資。

全國中小學校長協會理事長張信務提到，因應雙語國家，首批外籍教師主要前往國中任教，幾乎每校都有一人。他們除投入雙語實驗學校，也被賦予教授藝術、健康與體育、科技等課程任務，或與其他科目教師協同教學。正式上路後，預估外師還得與本國教師磨合一段時間，才能運行順利。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良則認為，有關各校如何運用外師資源，教育部應提供更明確的原則。有些學校規畫外師教藝能科，但外師不一定具備相關專業，恐難勝任。他也建議教育部提出相關報告，說明外師與中師如何協同合作，才能提升學生的語言認知和理解能力，讓第一線教學更有憑據。

張信務說，長遠而言，教育部除了聘外師，還要提升師資培育量能，致力培育本國教師的雙語教學力，才能走出適合台灣的雙語教育模式。

而針對雙語教師人數少於學校總數，教育部國教署國中小組解釋，今年聘1156名，已比往年來得多，有些地方政府還另外自己聘師。各地區設有英文資源中心，將安排外師巡迴教學，努力讓各校都能享受外師資源。

教育部表示，日前逢春節，大量返國人潮國內檢疫量能，因此配合採取入境分流措施，明天起正式開放取得聘約的教師來台，來台前應取得航班時間前2天的核酸檢驗報告，及完整疫苗接種證明，並事先安排好居家檢疫場所。

教育部提醒，外師抵台後，都須配合採深喉唾液、進行PCR檢測，並搭乘防疫車隊前往檢疫居所，接續完成14天檢疫及7天自主健康管理。外籍教育人員應於入境後檢疫及自主健康管理期間，配合進行6次PCR檢驗或公費快篩。

教育部 雙語教育 健康管理

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