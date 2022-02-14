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落實校園防疫 嘉縣教育處組督導小組啟動分區查核

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣政府教育處由處長李美華領銜，組督導小組定期派員到校查核是否落實防疫。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣政府教育處由處長李美華領銜，組督導小組定期派員到校查核是否落實防疫。圖／嘉義縣府提供

2月11日各級學校開學，但國內疫情仍未趨緩，為確保師生返校後，各項防疫工作是否落實，及相關人員是否已完成二劑疫苗接種或接種未滿14日須完成快篩陰性等規定，嘉義縣府教育處組成防疫查核小組今日啟動，將定期派員到校督導。

查核小組由教育處長李美華任召集人，分山海屯三大責任區，每區由駐區督學帶隊，成員包括業務科長、承辦人、衛生相關經驗校長等人組成，110學年度第二學期起，以不事先通知方式抽查全縣各高國中小學校（含國小附幼），每月至少一次，輔導加強防疫措施與應變機制。

教育處指出，縣內各校開學前均已完成清消，學校如期展開新學期，但面對看不見的病毒威脅及其快速變異，大家千萬不能掉以輕心，校園更不能成為破口，盼透過師生與家長、社區大眾努力，做好預防與應變，有效阻絕病毒。

教育處提醒，各校持續依據中央流行疫情指揮中心發布最新防疫等級及相關措施辦理，教育部也將依指揮中心公告狀況滾動修正指引。

李美華呼籲各級學校，落實量體溫（額溫<37.5℃；耳溫<38℃）、手部清消及監測健康狀況，個人應保持良好衛生習慣，遵守「生病不上班，不入校（園）」，如出現發燒、咳嗽等疑似症狀，應在家休息避免到校，儘速就醫，外出配戴口罩、勤洗手、保持社交距離及實聯制，降低傳播風險。

嘉義縣政府教育處由處長李美華領銜，組督導小組定期派員到校查核是否落實防疫。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣政府教育處由處長李美華領銜，組督導小組定期派員到校查核是否落實防疫。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣政府教育處由處長李美華領銜，組督導小組定期派員到校查核是否落實防疫。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣政府教育處由處長李美華領銜，組督導小組定期派員到校查核是否落實防疫。圖／嘉義縣府提供

疫情 社交距離 嘉義

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