快訊

情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南歸仁某國小緊急停課 衛生局：學生接觸到確診者

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市歸仁區某國小因為有學生接觸確診者，今天臨時停課。記者周宗禎／攝影
台南市歸仁區某國小因為有學生接觸確診者，今天臨時停課。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁區某一國小今天因為有學生接觸到確診者，全校緊急停課1天，該班則停兩天，衛生局表示，主要是學生與家人之前接觸到高雄的確診者，因此被匡列居家隔離，學校也依規定馬上停課，但因事出突然，家長臨時被通知到校接孩子，不少抱怨。而這也是台南市在這一波Omicron疫情中首次有學校因此停課。

之前台南聖功女中舉辦國小冬令營活動，擔任隊輔的女學生確診，相關接觸的國小學生等人都匡列隔離，但因為當時尚未開學，隔離的學生都還沒有進入國小校園，聖功女中也延後開學，並沒有全校停課的狀況。

台南市教育局表示，因應Omicron疫情，目前學校的停課規定是如果有學生家人被匡列，學生就停課兩天；如果有師生被匡列，該班停課兩天、全校停課1天；如果有1人確診，該班停課14天、全校停3天；確診兩人以上，全校停課14天。目前停課中的只有歸仁該所國小。

衛生局表示，今天接到高雄的通知，指台南這家人與確診者有接觸，包括國小學生與家人，因此緊急通知學校停課，但清消之後，明天就能恢復上課。相關的疫情目前仍在疫調中，學生與家人也還在安排採檢，尚未得知是否確診，而歸仁該國小的同班師生則自主健康監測。

停課 台南 衛生局

延伸閱讀

高雄市國小、幼兒園開學 校園防疫不鬆懈

曾去苗栗外婆家！林口3外孫女確診 國中小停課14天

高市國小延至14日開學親師生憂 教育局：暑假不會推遲

雲林只要有師生1人確診 全校停課14天

相關新聞

等了半年...雙語國家首批外籍教師共1156人 明起入境

110學年可謂雙語教育元年，教育部去年9月聘外籍教師，入境期程卻因疫延宕至今。教育部今宣布，明天起開放1156名已取得聘...

高中以下學校外籍師入境專案 15日重啟申請

教育部今天表示，為順利推動國家雙語政策並保障獲錄取人員權益，110學年度經教育部核發聘僱許可的外籍教育人員1156人，可...

【高教國際窗】學士後醫學系在台復甦？ 日韓曾「辦到倒」、美憑2關鍵蓬勃發展

教育部去年至今陸續核准清華大學等3校增設學士後醫學系，每校擬收30名學士畢業生，有人看好發展，也有人憂不易招生，幾年後恐掀倒閉潮。綜觀國際，美國、加拿大的醫學教育以後醫系為主流，但日本、南韓等鄰國推行後醫系失利，醫學系仍以招收高中生為多。兩者利弊為何？台灣能找出合適模式嗎？

台南歸仁某國小緊急停課 衛生局：學生接觸到確診者

台南市歸仁區某一國小今天因為有學生接觸到確診者，全校緊急停課1天，該班則停兩天，衛生局表示，主要是學生與家人之前接觸到高...

調查：中學生支持9點半上學 盼早自習變自由活動

「延後高中以下學生上學時間」近幾年數度躍升熱門議題，台灣青年民主協會發表調查，87.8％學生認為上學時間過早，其中33....

台印合作衛星今早發射 525公里上空觀測太空天氣

我國再發射一枚人造衛星！中央大學、美國科羅拉多大學波德分校和印度太空科學與科技學院共同合作開發INSPIRESat-1小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。