台南歸仁某國小緊急停課 衛生局：學生接觸到確診者

台南市歸仁區某一國小今天因為有學生接觸到確診者，全校緊急停課1天，該班則停兩天，衛生局表示，主要是學生與家人之前接觸到高雄的確診者，因此被匡列居家隔離，學校也依規定馬上停課，但因事出突然，家長臨時被通知到校接孩子，不少抱怨。而這也是台南市在這一波Omicron疫情中首次有學校因此停課。

之前台南聖功女中舉辦國小冬令營活動，擔任隊輔的女學生確診，相關接觸的國小學生等人都匡列隔離，但因為當時尚未開學，隔離的學生都還沒有進入國小校園，聖功女中也延後開學，並沒有全校停課的狀況。

台南市教育局表示，因應Omicron疫情，目前學校的停課規定是如果有學生家人被匡列，學生就停課兩天；如果有師生被匡列，該班停課兩天、全校停課1天；如果有1人確診，該班停課14天、全校停3天；確診兩人以上，全校停課14天。目前停課中的只有歸仁該所國小。

衛生局表示，今天接到高雄的通知，指台南這家人與確診者有接觸，包括國小學生與家人，因此緊急通知學校停課，但清消之後，明天就能恢復上課。相關的疫情目前仍在疫調中，學生與家人也還在安排採檢，尚未得知是否確診，而歸仁該國小的同班師生則自主健康監測。