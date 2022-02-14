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調查：中學生支持9點半上學 盼早自習變自由活動

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
民團曾調查高中以下學生，87.8％認為上學時間過早，其中33.8％支持9點半再上學。本報資料照片
民團曾調查高中以下學生，87.8％認為上學時間過早，其中33.8％支持9點半再上學。本報資料照片

「延後高中以下學生上學時間」近幾年數度躍升熱門議題，台灣青年民主協會發表調查，87.8％學生認為上學時間過早，其中33.8％支持9點半再上學。而從目前制度來看，課可能上不完，但建議教育部開放「早自習全面讓學生自由參與」，就可以讓上學時間延後到8點。

青民協回顧，教育部2016年訂定「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規畫注意事項」，內容就已經明定每周的2節早自習時間，應開放由學生自由選擇參與。但各縣市做法不一，新北市、台中市、高雄市還出現市立高中和國立高中上課時間「一市多制」情形。

協會也提到，教育部將早自習時間定義為「非學習節數」，也就是就算學生不參加，學校也不能列入出缺席紀錄，更不能記警告或處罰愛校服務。但按調查結果，仍有76％的學校，針於早自習未到的學生，仍會記警告或處以愛校（勞動）服務，不符合教育部現行法規要求。學校普遍違法，教育部卻未積極盤點、處理，往往必須靠學生自治組織在會議上提案討論，或由學生透過行政爭訟程序，學校才願意修改校規。

教育部回應，曾有民眾發起連署「國高中上課時間改為上午9點半到下午5點」，附議人數達門檻，教育部因此接獲連署成案，接著分別召開2次線上公聽會、5次專家諮詢會議，蒐整校長團體、教師團體、家長團體及兒少團體代表、法律專家、教師代表、兒少代表等各方意見。

此外，國教署也說，已邀集各地方政府召開3次研商會議，提醒並鼓勵各地方政府，應考量兒童權利公約所主張的休息權、健康權，訂定作息規定。整體而言，基於維護學生身心健康及培養自主規畫能力，敎育部已綜整各方意見，正在評估中。

教育部 國教署

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