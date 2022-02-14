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開學前防疫指引傳不停 補教、兒少照顧業如臨大敵
高雄市國小延至今天開學，補教及兒少課後照顧等業也同步開課，面對傳播力驚人的Omicron如臨大敵，教育局社教課不斷叮嚀補教等業防疫指引，深怕閃失，大高雄補教暨履保協会暨高雄市兒童課後照顧服務協会理事長劉秀鳳說，昨晚她到南投喝春酒，還一直幫忙轉達防疫指引給會員業者，連一頓飯都沒能好好吃，如臨大敵。
開學了，高雄市長陳其邁提醒各校落實防疫措施，且要求各安親班、幼兒園比照國小防疫，包含落實清消、暫緩校外教學，以及記錄同住家人是否有呼吸道症狀等。更特別提醒，安親班是跨校性質，務必要落實上述措施
劉秀鳳表示，昨晚她北上喝春酒，教育局社教課一直傳防疫指引來，要求協會轉發群組，耳提面命要勤洗手，噴酒精消毒，協會不敢疏漏，馬上轉達，以防閃失，連頓飯都不能好好吃。
她說，經歷兩年疫情，補教與兒少課後照顧等業對防疫都已有經驗，也已經成為「習慣」，目前相關人員均百分之百打完第1、2劑疫苗，第3劑也打了8成，也定期快篩，業者都很緊張，因為只要1人確診，就要停業，關乎生計，怕得要死。
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