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本土語言將列國中必修 校長老師痛罵：搞死老師和學生

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
因應國家語言法通過後，本土語言於111學年度將在國中列為必修課程，但許多學校師資都還不夠，也擠壓到其他課程上課時數。示意圖。圖／報系資料照
因應國家語言法通過後，本土語言於111學年度將在國中列為必修課程，但許多學校師資都還不夠，也擠壓到其他課程上課時數。示意圖。圖／報系資料照

因應國家語言法通過後，本土語言於111學年度將在國中列為必修課程，彰化有國中校長私下痛罵「真的搞死學校老師與孩子們」，老師還得抽籤硬派去上閩南語師資班，未來還得再派去學手語，彰化縣教師會理事長方仁瑞說，在師資配套還未健全下，本土語言列必修實應考慮是否延緩上路，否則只是增加老師負擔和學校執行困難。

彰化縣一名國中校長說，去年已依規定學校需派二名老師去上閩南語師資認證班，但只有一名教自然科老師志願去上，另一名得抽籤薦派，不只閩南語、客語老師師資不足，未來連手語、新住民越南語都會列入，所以最近又得再派一名老師去學手語，如果沒人要學，又得再抽籤，造成學校和老師的壓力。

也有家長罵，現在國家推本土語言，卻讓學生基礎國語文普遍程度下降，早期一周可上7節國語課，現在一周只能上到4堂，連作文都得去補習，而小孩上完小學閩南語課，台語還是不會講，但老師和學生壓力都增加了。

方仁瑞說，其實他們先前也反映過，本土語言今年9月新學年起將在國中列為必修，雖然立意良好，但執行實質面還面臨很多師資缺乏問題，實在不應急就章上路。

方仁瑞說，尤其今年國一要入學的學生屬虎，新生人數大減，在班級數減少下，學校老師會超額，不可能再外聘支援本土語言老師，但校內本土語言老師又不夠，形成兩難局面。

一名國中老師也說，108課綱才剛上路，許多老師花了一、二年時間規劃跨領域等彈性課程，好不容易剛準備好，本土語言在國中列為必修後，佔去一堂課，彈性課程就得減一堂課，許多老師將面臨做白工、無課可上。

國中校長語重心長說，中央不只推本土語言，還有2030年雙語國家政策，現在校內不僅要派老師去學本土語言，以後老師還要以英文教自然、數學，他認為，學生ㄧ種語言工具都學不會，還要學這麼多種工具，倒頭來什麼都不會「真的會搞死學校老師與孩子們！」

彰化縣教育處長王智弘說，中央推行本土語言，創造語言多元環境立意良好，教育處也全力配合中央執行，目前盤點縣內本土語言師資是沒問題的，即使有部份師資正在參加教育部開設的師資班，需拿到中高級認證證照，在短期內師資若無法銜接時，還可以運用有證照的鐘點教資人員因應，不過也會把學校和老師的建議向中央反映，減少基層壓力。

國家語言 閩南語 本土語 彰化

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