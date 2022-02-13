新竹縣80所學校在建太陽能 估年發電量可達1700萬度

新竹縣宣布高中以下117所學校全數裝設冷氣，今年夏天前就會達成「班班有冷氣」的目標，同時配合「校校會發電」目標，80所學校陸續建置太陽能發電，年發電總度數可達1700萬度，全縣113所學校還將完成電力系統改善，預計4月底前完成太陽能及能源管理系統。

縣府表示，政府持續優化校園教學環境，教育局也啟動節能校園「班班有冷氣、校校有光電」計畫，包括電力改善、冷氣安裝、太陽能光電施工、EMS能源管理系統，總經費約8.19億元，不只讓孩子在學校有冷氣吹，更要提倡校園節能減碳，掌握校園用電狀況，不浪費資源。

近日縣長楊文科與教育局長楊郡慈就前往視察竹北市博愛國小能源計畫建置進度，因博愛國小其校區四周無高樓遮蔽，未來太陽能發電每天可以達到2000度，單月就可獲6萬度電，而博愛國小每月只需2500度電力，等於能產出多餘電力供使用，效益十分驚人。

博愛國小除了教學大樓的屋頂設置太陽能光電板外，戶外球場也改建成太陽能屋頂風雨球場，不僅有發電功能，未來上體育課再也不用看老天爺的臉色。

縣長楊文科表示，新竹縣117所學校已陸續完成冷氣裝設，今年夏天前就會達成「班班有冷氣」的目標，共5869台冷氣，同時感謝教育部核定補助經費。

教育局長楊郡慈說，太陽能發電計畫除可平衡因裝設冷氣所增加的耗能，也可以降低建築物室內溫度，以節省冷氣耗電，達到校園「創能減熱」效果。