盼高爾夫球成為全中運項目 新北每年40校從小扎根

高爾夫運動雖是奧運正式比賽項目之一，但需克服場地需求較大，無法課後立即練習、培訓金額也較高等情況，加上性質較像是企業間聯誼場所，因此學生打高爾夫並不普及。有鑑於此，我國高爾夫球協會盼越多選手投入這項運動，因此教育部109學年度推動高爾夫運動基層扎根計畫，新北每學年約有40校辦理。

教育局長張明文表示，新北市有12座高爾夫球場，可以作為扎根碁石，培育高球明日之星。

除了有12座高爾夫球場外，體育處長洪玉玲說，新北也有跟淡水高爾夫球場簽訂合作，以培訓新北的選手。現階段政府較沒有投資高爾夫球場，學生也沒有就近課後練習的場地，且球場性質也較像是聯誼場所，加上全中運並未有高球項目，多數盃賽是由企業贊助，因此學生階段並不普及。

為此，教育部推動高爾夫運動基層扎根計畫，盼越多選手投入運動，我國高爾夫球協會也期待能成為全中運項目之一，因此鼓勵各地方政府推動。新北則向申請體育署補助各校訓練鐘點費、選手營養費、參賽旅運費及器材設備等經費，每校補助費用最高可達30萬元，包含新成立社團或代表隊購置設備費用20萬元，社團或代表隊組訓費用5至10萬元，協助各校培育學生培養高爾夫運動專長。

教育局說，一開始109學年度僅11校有申請意願，經過推廣，已有約40校辦理高爾夫運動社團或代表隊，涵蓋高中職、國中小學。透過經費挹注，許多學校建置高爾夫基本場地及設備。莊敬高職體衛組長李基嘉表示，學校除運用計畫經費整修高爾夫打擊區外，並添購打擊攝影器材，讓學生更清楚打擊姿勢的要領。