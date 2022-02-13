桃園學校午餐每周供蛋1、2餐 明天156校菜單有蛋

桃園市長鄭文燦今天上午表示，已經針對學校營養午餐蛋類供應是否充足清查，259所學校營養午餐必須使用在地食材，或者是CAS國家認證的食材。按照營養師的規畫每周要供應蛋類一到兩次，檢查各學校下周的營養午餐菜單，有156所學校供應蛋類，大約是佔60%，菜單基本上是落實營養師的規畫。

桃園市教育局說，學校營養午餐所使用的蛋品皆為台灣雞蛋溯源，或國產洗選鮮蛋溯源標章認證的優質國產蛋。食材供應商及團膳業者與蛋商已有簽約，因此學校午餐未受到近期蛋荒影響，目前2月份蛋品供貨無虞，可穩定供應本市學校午餐。

教育局指出，2月14至18日全市259校營養午餐，平均每天約有156校提供蛋類菜單，約佔60%，意思是每天都有這麼多的學校營養午餐供應蛋類食材，5天的供餐不會有學校5天都沒有供應蛋的情形。

教育局將持續掌握蛋品產量、價格及各校營養午餐供應狀況，也將與蛋商進行協商，以穩定學校午餐蛋品供應量。日後蛋量如果供應受到影響，學校午餐將先透過調整菜單方式因應，例如減少滷蛋料理，增加散蛋料理，或是以其他食材（如黃豆類製品）調配菜單，替代蛋白質來源，使學生仍能攝取足夠均衡的營養。