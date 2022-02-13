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台南夜間托嬰資格放寬享補助 18日截止報名

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府社會局在善化區成立夜間托育型態公共托育家園，提供托育費用補助也放寬相關資格，將於本月18日截止報名。圖／社會局提供
台南市政府社會局在善化區成立夜間托育型態公共托育家園，提供托育費用補助也放寬相關資格，將於本月18日截止報名。圖／社會局提供

台南市政府社會局在善化區成立夜間托育型態公共托育家園，提供托育費用補助也放寬相關資格，將於本月18日截止報名，22日將公開抽籤，社會局籲請有夜間托育需求者速把握機會。

社會局表示，善化區東關公托家園夜間照顧模式，是6名托育人員輪班照顧12名2足月至未滿2歲嬰幼兒，收托時間周一至周五晚上10點到隔天上午9點，每名受托幼童每月托育費用1萬5千元，依家庭經濟狀況及家中兒童數每月補助4000元至1萬元不等。

社會局指出，因南科進駐，善化區居民生活型態受影響，年輕家庭日增，為因應有夜間托嬰需求，「東關公共托育家園」位於移民署台南市專勤隊第二服務站1樓，位於善化市區，交通便利。

該托育家園受理招生報名中，本月18日下午5點截止（郵戳為憑），22日將抽出正取12名，其餘皆為備取，收托資格放寬為幼兒父母親(或監護人)其中一方為夜間固定或輪班工作者(須提供夜間在職、輪班證明或持續於夜間加班工作證明)且本月22日(抽籤日)已滿2足月嬰幼兒。

招生詳細規定與報名資訊，請至南市社會局網站「育兒資訊專區」查詢，網址 https://reurl.cc/EZ6MWk  (請下載登記申請表報名)，相關問題可上班時段電洽（06）2991111分機5910陳小姐。

托育 台南

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