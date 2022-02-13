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資深名師顏安秀新作 林右昌推薦「家庭裡的素養課」

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
資深名師顏安秀新作，林右昌推薦「家庭裡的素養課」。圖／基隆市政府提供
資深名師顏安秀新作，林右昌推薦「家庭裡的素養課」。圖／基隆市政府提供

當了22年教職的顏安秀在基隆發表新著作「家庭裡的素養課」，將家庭教養連結新課綱核心素養，她說，未來人類拿什麼跟AI機器人比，人類勝過機器人的條件是在比創意、會關懷有思想。市長林右昌推薦大家閱讀，認為學習與素養影響一輩子。

顏安秀曾在基隆的國小當老師，她表示，基隆是她的第二故鄉，待的時間比她原生家鄉還久。她說，未來人類拿什麼跟AI機器人比，孩子看再多書都沒條件跟機器人比認知、比記憶，但人類勝過機器人的條件是在比創意、會關懷有思想。

顏安秀說，父母教孩子素養前，先成為有愛、且能愛的人，會愛有感受的人，並從主動關懷身邊的人開始做起。

這場新書分享會昨下午在基隆太平青鳥舉行，包括市長林右昌、教育處代理處長杜國正、國教署國中小教育組長林祝里、天下文化總經理林芳燕出席與會。

林右昌說，當他翻開新書閱讀，安秀老師題字贈語「請林市長翻轉進步城市，打造美好教育」，他深有同感，其實這也是他的信念，更是作為市長與教育界同仁、學校師長共同心願，為基隆、為台灣教育做出貢獻，並能鼓舞其他城市。

林市長分享與孩子互動中，看到不同角色間衝突，在書中看到身為母親、家長與教育工作者不同角度與視野溫暖，書中篇章從家庭素養到生活與生命體驗。他舉太平青鳥「好想去旅行」特展就貼近今天主題，學習與素養可能會影響人的一輩子。

林市長指出，在新課綱中，素養導向教育是重要課題，在教育第一線現場，無論對老師或家長都有很多疑惑，不曉得如何處理。顏安秀老師分享自身經驗，對教育工作者、父母及家長都會獲益良多，是本值得大家閱讀的好書。

資深名師顏安秀新作，林右昌推薦「家庭裡的素養課」。圖／基隆市政府提供
資深名師顏安秀新作，林右昌推薦「家庭裡的素養課」。圖／基隆市政府提供
資深名師顏安秀新作，林右昌推薦「家庭裡的素養課」。圖／基隆市政府提供
資深名師顏安秀新作，林右昌推薦「家庭裡的素養課」。圖／基隆市政府提供

素養 基隆 林右昌

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