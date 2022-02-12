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俄烏情勢拉警報 教育部輔導12名我留學生儘速返台

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部表示，目前在烏克蘭學生人數有12人，已由駐俄羅斯代表處協調基輔台貿中心提供問卷供在烏國人，並成立網路群組邀請在烏國人加入提供相關協助。本報資料照片
教育部表示，目前在烏克蘭學生人數有12人，已由駐俄羅斯代表處協調基輔台貿中心提供問卷供在烏國人，並成立網路群組邀請在烏國人加入提供相關協助。本報資料照片

俄羅斯烏克蘭邊境情勢緊張，多國外交部今天齊聲呼籲公民儘速離開烏克蘭，我方外交部也呼籲我國僑民撤離。根據教育部統計，目前台灣在烏克蘭的留學生有12人，將請駐俄羅斯代表處教育組密切洽繫當地留學生，配合外交部建議及駐處相關措施，輔導留學生儘速返國。

教育部表示，目前在烏克蘭學生人數有12人，已由駐俄羅斯代表處協調基輔台貿中心提供問卷供在烏國人，並成立網路群組邀請在烏國人加入提供相關協助。

教育部表示，將請駐俄羅斯代表處教育組密切洽繫當地留學生，配合外交部建議及駐處相關措施，輔導留學生儘速返國，返台前持續與留學生保持聯繫並給予相關協助。

教育部說，在烏克蘭的台灣留學生如有需協助事項，可撥打駐俄羅斯代表處24小時緊急聯絡電話: +7-969-008-6111。

留學生 俄羅斯 烏克蘭

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