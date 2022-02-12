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僑泰開學發放祈願紅包！盼「新年有禮」集滿12生肖

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中昨開學日發送6000個虎年「僑泰有禮」祈願紅包給學生。圖／僑泰高中提供
僑泰高中昨開學日發送6000個虎年「僑泰有禮」祈願紅包給學生。圖／僑泰高中提供

僑泰高中校長温順德、家長會長賴富源昨開學日準備6000個虎年「僑泰有禮」祈願紅包，並趁中午學生用完餐後入班逐一發放祈願紅包，並祝福，學生收到紅包很驚喜。兩人新年發下宏願，盼「紅包」連發12年，讓學生蒐集滿12生肖。

温順德說明，僑泰高中長期致力落實品格教育，透過發「僑泰有禮」紅包，鼓勵學生設立目標實踐，今年虎年紅包裡面有「福虎生風」祈願小卡一張，除貼有一元硬幣象徵「一元復始」之外，還有「重整潔」、「守秩序」、「有禮貌」、「能關懷」等四項品德叮嚀，背面可讓學生寫下新年願望。

温順德、賴富源昨天中午在學生用完餐後，集合班級幹部入班發放「僑泰有禮」祈願紅包，入班祝福每一名領到紅包的學生。

高二張姓學生說，過年後還能收到紅包很開心，也覺得特別，希望明年可以考上好大學。

寵物經營科二年級尤姓女學生說，紅包設計有創意，老虎圖案既喜氣又可愛，謝謝學校的用心，也希望大家許願都能實現。

賴富源說，僑泰的品德教育長期受到家長們的肯定，他感謝學務處在開學時用心設計這個活動，不但讓孩子能開心拿紅包、延續過年的喜氣，更引導學生規劃人生，富有教育意義。他與温順德發下宏願，希望紅包能連發12年，讓學生蒐集12生肖，成為學校特色。

温順德表示，僑泰高中長期致力落實品格教育，師生獲獎無數，包括教育部品德特色學校、台中市品德典範標竿學校等獎項肯定。此次透過「僑泰有禮」新年紅包，即是期盼學生能從日常生活中著手，除落實四項品德叮嚀，也在新的一年為自己規劃具體目標，充實自我內涵，並啟發關懷他人的襟懷與培養感恩惜福的價值觀。

僑泰高中昨開學日發送6000個虎年「僑泰有禮」祈願紅包給學生。圖／僑泰高中提供
僑泰高中昨開學日發送6000個虎年「僑泰有禮」祈願紅包給學生。圖／僑泰高中提供
僑泰高中昨開學日發送6000個虎年「僑泰有禮」祈願紅包給學生。圖／僑泰高中提供
僑泰高中昨開學日發送6000個虎年「僑泰有禮」祈願紅包給學生。圖／僑泰高中提供
僑泰高中昨開學日發送6000個虎年「僑泰有禮」祈願紅包給學生，紅包裡有一張「福虎生風」祈願小卡。圖／僑泰高中提供
僑泰高中昨開學日發送6000個虎年「僑泰有禮」祈願紅包給學生，紅包裡有一張「福虎生風」祈願小卡。圖／僑泰高中提供

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