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鄭文燦：開學日2189人請防疫假 部分非隔離因素
桃園市長鄭文燦今天表示，昨天中小學開學，有2189人因防疫因素請假，已請各校做好防疫準備，讓家長、師生能放心；桃園社區採檢站昨天採檢714人，結果將在下午說明。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情延續，鄭文燦今天上午主持防疫專案會議後表示，昨天是高中、國中、國小的開學，已請各校做好防疫準備，讓家長、師生能放心。
鄭文燦表示，昨天有26萬8159名學生開學，絕大多數的學生都正常上課，但有2189人因防疫因素請假，這並非隔離人數，部分原因是因為昨天是週五，有些人想等下週再到校；蛋荒部分，259間有提供團膳、營養午餐的學校中，有190間學校的菜單有蛋類，將請教育局持續了解狀況。
鄭文燦表示，桃園市居家隔離人數已下降到477人，其中有253人在集中檢疫所，是延長居隔的亞旭電腦菲律賓籍移工；目前維持2個固定的採檢站，昨天有開設5個社區的臨時採檢站，昨天採檢了714人，採檢結果將在下午說明。
鄭文燦表示，針對第21期的COVID-19疫苗接種，還有剩下一點莫德納疫苗，今天開設37個社區接種站，免預約、排隊施打，第1至3劑都可以接種；第22期的疫苗接種部分，將提供莫德納、BNT、AZ、高端疫苗，桃園的預約人數為12萬9921人，預約率約73.61%，以莫德納最多，將在14日開始接種。
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