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快樂開學 嘉義市教育妥善「防疫ing」

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
警方維護交通秩序及執行校園守望。圖／嘉義市警局提供
警方維護交通秩序及執行校園守望。圖／嘉義市警局提供

寒假結束學童返校學習，因應嚴重新冠病毒防疫期間，為提供學童安心、快樂學習的環境，各級學校配合防治政策，於開學前實施全面消毒、入校實名制，嘉義市警局也在開學首日編排「國小學童上放學安全維護」勤務，執行校園守望及維護交通秩序。

教育處長林立生表示，嘉義市教育防疫不鬆懈，妥善防疫ing，入校量測體溫、隨時戴口罩、拱手不握手勤洗手、校園防疫三要一動、清消不間斷、交通車固定座位、用餐維持通風與用餐隔板、嘉e卡加強宣導並與家長保持聯繫。可謂是滴水不漏，只為了保障孩子的快樂開學。

林立生指出，依教育部與市府規定，校園如出現1例確診，該師/生所授/修課課程班級均停止到校14天，並啟動線上教學；2例確診，則是該校均停止到校14天，並啟動線上教學，學生學習不中斷。

為了實地了解各學校開學情形，一早教育處全員排班到所有學校關心上學防疫情形。

市警局派員至國小執行護童勤務，結合各校導護老師、志工及家長，在上、放學時段，執行校園之安全維護。

警方維護交通秩序及執行校園守望。圖／嘉義市警局提供
警方維護交通秩序及執行校園守望。圖／嘉義市警局提供
入校量測體溫。圖／嘉義市政府提供
入校量測體溫。圖／嘉義市政府提供
學生於教室主動消毒防疫。圖／嘉義市政府提供
學生於教室主動消毒防疫。圖／嘉義市政府提供

嘉義 寒假 教育部

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