高雄市國小延至14日開學 國中與高中仍11日開學

中小學原訂明日開學，高雄市長陳其邁今天宣布，高雄市各國小2月11日預防性停課，延至14日開學；國中、高中仍維持明天開學。

陳其邁表示，高雄市國小部分延至2月14日開學，因應疫情停課期間，家長可以請防疫照顧假。在2月11日家長無法自行照顧學童者，學校仍會提供基本的照顧服務；國中跟高中維持2月11日開學。因為高雄有2例學童確診，是屬於社區的零星感染，小朋友的健康為最優先的考量，造成一些家長的不方便，在此表達歉意。

停課消息一出，高市何姓教師說，「哇！要趕快來通知家長了，雖然老師還是要到校，但仍須趕快讓各家長都知道停課狀況」。