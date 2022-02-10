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高雄市國小延至14日開學 國中與高中仍11日開學

聯合報 / 記者徐如宜徐白櫻林巧璉王昭月／高雄即時報導
高雄市教育局謝文斌表示，學校如有一例確診個案，全校停課。記者徐如宜／翻攝
高雄市教育局謝文斌表示，學校如有一例確診個案，全校停課。記者徐如宜／翻攝

中小學原訂明日開學，高雄市陳其邁今天宣布，高雄市各國小2月11日預防性停課，延至14日開學；國中、高中仍維持明天開學。

陳其邁表示，高雄市國小部分延至2月14日開學，因應疫情停課期間，家長可以請防疫照顧假。在2月11日家長無法自行照顧學童者，學校仍會提供基本的照顧服務；國中跟高中維持2月11日開學。因為高雄有2例學童確診，是屬於社區的零星感染，小朋友的健康為最優先的考量，造成一些家長的不方便，在此表達歉意。

停課消息一出，高市何姓教師說，「哇！要趕快來通知家長了，雖然老師還是要到校，但仍須趕快讓各家長都知道停課狀況」。

高雄市教育局長謝文斌表示，學校如有一例確診個案，全校停課。開學典禮、班親會或家長座談會，採取線上舉行。社團、營隊停止辦理跨校或跨縣市活動，並暫緩或延期舉辦二月底的畢旅、校外教學。學校及幼兒園推動的課程及活動，採「固定座位」、「固定成員」實施。

高雄市長陳其邁今天宣布，高雄市各國小2月11日預防性停課，延至14日開學；國中、高中仍維持明天開學。圖／高雄市衛生局提供
高雄市長陳其邁今天宣布，高雄市各國小2月11日預防性停課，延至14日開學；國中、高中仍維持明天開學。圖／高雄市衛生局提供

停課 高雄市 陳其邁

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