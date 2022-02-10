明開學 鄭文燦視察校園防疫整備 忠貞市場人潮仍少

明天就是高中以下的學校新學期開學，雖然桃園疫情漸漸趨緩，卻還是不可輕忽，桃園市長鄭文燦今也到中壢區龍岡國中視察學校防疫整備工作情形；不過鄰近的忠貞市場人潮仍少，攤商苦不堪言。

桃市府教育局已再開學前擬定「本市111年校園強化防疫指引」，除了基本的量體溫、消毒、用餐使用隔板等，更要求即會盡量採線上方式，2月底前畢業旅行及校外教學暫停或延期辦理，提高防疫規格，倘學校1人確診，全校停課14天等。

鄭文燦表示，隊已完成400私立及非營利幼兒園開學前消毒作業；另也協同國軍33化兵群出動約500人次，針對374所高中職以下學校的走廊、穿堂清消，相關作業已全數完成；鄭也呼籲，落實生病不上班、課原則，另教職員工未完整接種二劑疫苗者，每周須依規定提供快篩陰性證明。

鄭文燦說，桃園教師目前第1、2劑幾乎是百分之百，第3劑則是87％左右，有300多位教師是間隔不到12周的，間隔期滿後盡快安排施打；鄭也大讚校方的桌墊可直接變隔板相當便利。

龍岡國中校長梁忠三指出，學校也利用家庭聯絡簿等管道向家長宣導加強自主健康監測，並每日紀錄體溫情形。