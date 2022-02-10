9成教師任交通導護 全教總：應回歸本務

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】老師到底需不需要負責交通導護？全教總於10日召開記者會表示，有9成學校的教師需要負責交通導護，更有3成6的學校連學生也要負責該職務。全教總理事長侯俊良強調，「交通導護並非教師的責任」，可以交由義交、受訓志工來負責，並須強化校園周邊的交通安全設施。

未經同意就指派

全教總副祕書長張旭政指出，去年12月一名國中老師在交通導護時，不幸發生車禍而顱內出血，導致該議題再次浮上檯面。除此之外，教師在交通導護時，時常發生被辱罵、擦撞意外等狀況，所以站在路口擔任交通導護不僅是「高風險的事情」，更對教師的心理產生負面影響。

張旭政認為，此狀況是「結構性的問題」。他指出，因為中央認為學校的交通安全是地方政府的問題，而地方政府則認為學校需要「因地制宜」，所以最後的安全責任就在學校肩上；但學校「沒錢、沒人、沒權利」，所以才只能用原始的人力（教師、學生）擔任負責交通安全的職責。

侯俊良指出，教育部早於2013年就明確指出，法律上教師沒有擔任交通導護的法律義務，政府20年來迄今仍無法妥善處理。全教總的問卷調查結果顯示，有高達9成學校的老師需要負責交通導護，其中更有超過7成甚至沒徵詢教師意願。同時，有超過3成6的學校讓學生擔任交通導護，違反兒童權利公約的精神。

義交、志工助導護

侯俊良強調，「交通導護並非老師的義務」，交通導護應由警方、義交或經受訓認證志工擔任，教師不應納入交通導護輪值表。他指出，老師如果想要協助學童的交通安全，還是可以以個人身分加入受訓認證志工。問卷結果也顯示，有超過9成的學校也贊同全教總的主張。

他呼籲，政府相關機關應訂定完整「安心上學專案」，規定學生、教師不應擔任路口交通導護。他表示，老師不擔任交通導護，是因為他們有「更應該要負責的地方」，教師的執勤範圍限定於學校門口內，負責照護學校內的學童，更不用說學生擔任交通導護的狀況，學童本來就不應該身處危及身心福祉的場所。

此外，針對學校周邊的高交通風險路口，交通機關應設法改進，如增設交通號誌、行人專用道或減速墊等設備，以減少導護人口需求，並降低事故風險。張旭政說，政府機關可以在學校附近進行科技執法、加強取締，才是根本的解決之道。

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