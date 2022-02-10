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超商代收10萬學費引熱議 網釣出真正學費大魔王

聯合新聞網 / 綜合報導
這張兩人學費逾十萬元的超商代收螢幕圖，引起家長及學子們熱議。擷自《爆怨公社》
這張兩人學費逾十萬元的超商代收螢幕圖，引起家長及學子們熱議。擷自《爆怨公社》

一名網友在「爆怨公社」臉書社團PO出一張逾十萬元的超商代收學費螢幕圖，意外發現今日大專院校的學費很驚人，並稱：「我前面的大哥繳兩張就破十萬了，難怪沒人敢生」，認為「就算養得起，書也不一定讀得起」。

該文PO出的照片顯示，超商櫃台螢幕顯示著「小計 $100,274」字樣，讓原PO相當吃驚，並發文說：「我震驚了，現在學生的學雜費這麼貴喔，我前面的大哥繳兩張就破十萬了，難怪沒人敢生，因為就算養得起，書也不一定讀得起。」

截至今天中午，該則PO文已有逾萬人按讚，一千多人留言，不少家長有共鳴，稱「我也正在栽培中(附上4個哭臉)」，還有多數人稱，現在的「私立大學就是這個金額」，「日校一學期就五萬上下」，兩人十萬「合理」；有人建議或許選擇夜校學費較便宜，但有人則回覆，現在很多企業老早不看夜校畢業的履歷，只收日校畢業的學生。

網友感嘆，看完此文應該請子女認真考上國立大學；但也有人說現在讀國立大學學費也漲了，多數人PO出的數字在兩萬至三萬多左右的範圍。根據教育部公布的公私立大學學費表顯示，私立大學的學費的確落在四萬至六萬元之間，整體來說，我國私立大專院校的學雜費是公立學校的2倍，讓一般家長壓力不小。

不少學子打算自立自強，認為「要讀就自己負責」，有人稱：「可以學貸，我就自己貸」、「己貸」，還有過來人分享學貸經驗：「有些銀行刷卡學雜費可以分期零利率」。也有不少網友感嘆，讀了這麼多書還是賺不了多少錢，學費的付出與薪資幾乎不成正比。

但真正最有感的，是另一群家長，認為：「不用說大學，現在幼稚園就很貴了」、「私立幼稚園，尤其是雙語的，很可怕」，「私立幼兒園一年15萬，我一年繳30萬（2人）」，並稱「私立大學不可怕，私立幼稚園才可怕！」更有孩子就讀準公幼的家長說：「不用私立，準公幼就很可怕了，月費+才藝+材料費，一個月差不多也要一萬」。

學費 公立幼稚園 私立大學

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