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因應開學基隆完成73校園清消 通令各校維持隔板用餐

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
因應開學基隆完成73校園清消，通令各校維持隔板用餐。圖／基隆市政府提供
因應開學基隆完成73校園清消，通令各校維持隔板用餐。圖／基隆市政府提供

開學在即，為了降低傳染風險，基隆市環保局及各區清潔隊8日到今天，已完成73所公私立學校及市立幼兒園等校園公共區域消毒，教育處表示，除要求所轄各校維持使用用餐隔板、每日落實量測體溫並通報外，也進行防疫物資盤點，並於開學前再次進行口罩及酒精配發。

教育處今天表示，各校針對班級教室、師生經常接觸的物品及學生交通車等區域加強清潔消毒，還有經常接觸的門把、座椅、扶手及安全帶等處，確保校園環境衛生安全，讓師生安心返校上課。

因應疫情市府教育處成立防疫工作小組，要求所轄各校維持使用用餐隔板、每日落實量測體溫並通報外，也進行防疫物資盤點，並於開學前再次進行口罩及酒精配發，目前各校物資量充足，設備也都有定期維護。

基隆市在教職員施打疫苗狀況，衛生局1月14至16日及19日為各校教職員進行第三劑疫苗施打，目前各校已完成兩劑疫苗施打的教職員覆蓋率達99%，第三劑疫苗施打覆蓋率近70%，並將於2月12日再次專案安排追打第三劑疫苗。

教育處表示，考量疫情尚未完全穩定，學校2月28日前有規畫辦理戶外教育活動者，建議暫緩或延期，俟疫情趨緩後再行研議辦理事宜，以維師生健康安全。

教育處在開學日至會各校進行校園防疫工作抽查訪視，確保落實執行。市府與學校將會持續滾動調整相關防疫政策，如有遇停課之情形，各校也做好線上教學的準備工作。

基隆目前各校已完成兩劑疫苗施打的教職員覆蓋率達99%。圖／基隆市政府提供
基隆目前各校已完成兩劑疫苗施打的教職員覆蓋率達99%。圖／基隆市政府提供

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