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去年底補習班2成請防疫假 家長憂Omicron：先觀察兩周

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市自去年7月補教業復課，起初有5成學生請防疫假採線上課程，到了去年11、12月左右，僅剩1至2成學生採線上課程。本報資料照片
台北市自去年7月補教業復課，起初有5成學生請防疫假採線上課程，到了去年11、12月左右，僅剩1至2成學生採線上課程。本報資料照片

疫情緊張，面對即將開學，許多家長猶豫是否送孩子到補習班，有家長認為，除了暫時不送補習班，也會向學校請2周的防疫假觀察。台北市補教協會表示，去年11、12月左右，有1至2成學生請防疫假採線上課程，由於過年前爆發Omicron疫情，不確定是否再影響開學後請防疫假的人數。

家長表示，開學後除了暫時不送補習班，也會向學校請2周的防疫假觀察，學生們從早到晚群聚很恐怖，尤其國小生都沒有打疫苗，萬一染疫也不知道對孩子的健康有什麼隱藏的傷害。

另一方面，也有家長認為，雙薪家庭根本沒選擇，開學、補習班開學就會照常去，也只能提醒孩子落實防疫，而且補習班才更擔心，消毒的比家裡還要勤。

台北市補教協會總幹事張浩然表示，自去年7月補教業復課，起初有5成學生請防疫假採線上課程，到了去年11、12月左右，僅剩1至2成學生採線上課程，不過年前爆發Omicron疫情，不確定2月11日開學後是否影響請防疫假的人數。

張浩然表示，由於補教業非公務體系，難以統計工作人員接種情況，但是補教業接觸對象多為學生，許多業者考量職場安全，都會鼓勵並了解老師及工作人員的接種情況。

北市教育局提醒，未完整接種第2劑疫苗滿14天的教育從業人員，自111年1月1日起應每周提供1次抗原快篩或 PCR 陰性證明。除具醫生證明不適接種者，公費快篩試劑僅提供至111年2月11日止。 如已完成接種第2劑疫苗滿12週(84天)建議接種第3劑疫苗追加劑，以防範新變種病毒高傳染力。

另外，台北市副市長蔡炳坤今受訪時表示，台北市從幼兒園到高中，有98.7%教職員工已經打滿2劑疫苗，56%教職員工已經打了第3劑；12歲以上中學生有95%已打1劑、79%打滿2劑。

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