明天開學！ 南投完成校園消毒 畢旅、戶外教學不取消

明天就是開學日，南投縣教育處表示，全縣各國中小學已在昨天完成校園環境清潔及消毒，縣府已發放學校口罩、抗菌藥皂及洗手乳外，盤點亟需防疫物資整備作業，因為目前防疫還是二級警戒，學生營養午餐仍不需使用隔板，但師生需戴好口罩，同時勤洗手確保衛生，加強校園防疫。

至於學生關心的畢業旅行和校外教學，南投縣教育處副處長王淑玲說，畢旅和校外教學仍可舉辦，已請學校注意各縣市最新疫情資訊慎選旅遊教學地點，和旅行社、遊覽車業者訂契約保持彈性，以因應疫情變化可調整行程。

明天開學後，校園又成為學生主要活動空間，縣府已經委請各鄉鎮公所對校園周邊及校內戶外公共區域環境消毒，學校負責校內上課空間及自備交通車清潔消毒事宜，教育處已提供明確防疫守則，學生進入校園包含量測體溫、勤洗手、每日清潔消毒工作，需要時配戴口罩及生病在家休息，加強校園師生與健康自主管理宣導。

南投縣七成以上是小校，除了環境全面消毒，建議學校加強消毒頻率，尤其是小學，得請老師幫忙清潔消毒教室門把、開關、課桌椅等，校園內則由校工負責消毒。