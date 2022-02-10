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桃市校園防疫指引 1人確診停課14天、用餐需隔板

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
中小學將於明天開學，各校因應疫情加速防疫整備。教育局表示，全市教職員若未完整接種二劑疫苗者，需每周提供快篩或PCR陰性證明。記者朱冠諭／攝影
中小學將於明天開學，各校因應疫情加速防疫整備。教育局表示，全市教職員若未完整接種二劑疫苗者，需每周提供快篩或PCR陰性證明。記者朱冠諭／攝影

中小學將於明天開學，各校因應疫情加速防疫整備，並全面清消環境。桃園市教育局表示，因應疫情變化，市府將成立防疫小組盤點物資，落實量測體溫、手部消毒和實聯制等政策，另外校園用餐要使用隔板，2月底前畢業旅行及校外教學要暫停或延期辦理，只要校內出現1位師生確診，就需停止實體課程14天。

桃園今公布校園強化防疫指引，教育局指出，開學前市府將成立防疫小組，盤點防疫物資、網卡及平板等設備；而師生入校前需量測體溫、手部消毒、實聯制、全程配戴口罩；校內用餐全面使用防疫隔板；家庭成員每日需自主健康監測體溫並記錄在家庭聯絡簿。

此外，2月底前畢業旅行及校外教學應暫停或延期辦理；各項集會活動應盡量採線上辦理，若實體舉辦須維持適當社交距離；教具用品也要加強清潔消毒，保持教室空間通風良好。

桃園市府日前為全市1萬6499名教職員工施打第3劑疫苗，但教育局統計，最後只有3664人到場，總計全市教職員工第3劑疫苗接種率為82.39％。

教育局體健科長鄭卉玶表示，全市約有9％教職員，因施打第二劑疫苗間隔未滿3個月昨天無法接種第三劑，這些教師教育局將會列管追蹤，除了少部分老師因身體因素無法施打，教育局會持續鼓勵教職員利用1922平台預約施打疫苗，若未完整接種二劑疫苗者，則需每周提供快篩或PCR陰性證明。

至於私立補習班、幼兒園、安親班施打人數也不多，鄭卉玶表示，教育局已行文各業者，請業者追蹤員工施打疫苗情況，若員工施打率偏低，教育局將優先稽查。

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