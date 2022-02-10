師生肉墊？9成師、3成學生當交通導護 教團籲政院協調

去年高雄一名導護老師被闖紅燈轎車撞成顱內出血，再掀交通導護爭議。全國教師工會總聯合會（全教總）調查全國960間中小學，發現3成學校仍由學生擔任，近9成由學校教職員工輪值，讓學校承擔學童上下學安全風險。該會呼籲，學校交通導護並非教師義務，呼籲行政院應召集教育部、內政部、交通部等單位跨部會擬制「安心上學專案」，確保學童上下學安全。

全教總、全教會今天公布學校交通導護問題問卷結果。調查顯示，在全國960間中小學裡，仍有近4成學校必須由學生擔任交通導護。另外仍有高達近9成仍由學校教職員工輪值，其中又有5成有經校務會議通過輪值辦法，卻未詢問教師意願而直接指派，另有2成5連校務會議都沒通過，也未詢問教師意願，直接由教師輪值，僅百分之一的學校是由教師自由參加。

該份問卷調查也顯示，有九成以上教師主張交通導護應由警方、義交或受訓認證志工擔任，教師不應納入交通導護輪值表，老師自己要參加者，以個人身份加入受訓認證志工。

全教總理事長侯俊良表示，今年初已與教育部長潘文忠溝通此事，部長認為必須回歸地方政府與學校，但透過問卷也可發現，目前由師生擔任交通導護仍是常態。

侯俊良認為，交通導護並非教師義務，教師應當在教室裡協助學童課業或是生活輔導。他說，交通導護應該由警方、義交受訓的志工擔任，老師不該納入交通導護輪值，若老師想協助交通導護，則可用個人身份參與，老師任務在校門以內，校門以外的交通由義交或由受訓志工來擔任導護。

全教總秘書長張旭政也說，讓老師跟學生執行交通導護是一件高風險的事情，中央認為是縣市政府權責，縣市政府卻認為是個別學校要去維護學童上下學的問題，但學校「沒錢、沒人、沒權利」，只能用最原始的人力擔負學童上下學安全的問題。

全教總文宣部主任羅德水表示，同意因地制宜，但從調查數據可看出目前由學生、教師擔任導護仍是普遍現象，面對執勤問題，必須有跨單位介入。師生站導護現象確實存在，但存在不代表合理，若持續用無限上綱的「愛心」要求老師擔任交通導護，這問題依舊無解。

全教總也向行政院三項訴求，包含應訂定完整「安心上學專案」，教師執勤範圍限定在學校門口，主則是照顧校園內的學童；學校周邊學童行走人數多或交通風險高的道路、路口，應由交通機關設法改善，並加強科技執法；若仍有必要設置交通導護，應以「義交」擔任，相關費用由中央和地方共同承擔，若安排導護志工，也應給予相應保障。

但也有交通學者認為現存警力有限，有效利用導護老師是合理的，不該因噎廢食，且由受訓的志工與師生站崗，也具備教育意義。