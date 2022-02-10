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1人確診全校停課14天影響受教權？蔡炳坤：停課不停學
台北市松山捷運站新增加接種站，開始接受現場掛號，台北市副市長蔡炳坤上午前往視察，針對北市日前宣布開學後，學校1人確診全校停課14天，衛福部長陳時中說會影響學生受教權？蔡炳坤指出，如果1人確診全校停課，北市是立刻採取線上教學，停課不停學。
明天11日開學，對於明天開學，蔡炳坤說，相關準備在進行當中，包括清消、動線規畫；另外北市所有教職員工打滿2劑，從幼兒園到高中已達98.7％，打第3劑也達56％，且還在進行，請家長放心，只要時間滿了就會去打追加劑。至於學生部分，中學生第1劑已達95％，第2劑也接79.3％，12歲以上每天都人增加，只要滿12歲就鼓勵接種。
蔡炳坤指出，這周到周五，是很重要的觀察期，北市過年時，很多人回到中南部，上班後有150萬人回流台北市，疫情會否變化，到周五是觀察期，如果觀察到明天，一切都控制的不錯，就會微解封，解封包括學校。
蔡炳坤說，1位確診就全校停課，是先前Omicron出現後訂出的指引，觀察到明天，包括學校的管制，都會配合新的指引處理，明天下午市府防疫記者會將更進一步向外界說明微解封後續，不只學校，還包括餐廳、電影院飲食問題。
至於嘉聯益爆發群聚感染，北市有無信心微解封？蔡炳坤強調，觀察到明天會再進一步做微解封處理
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