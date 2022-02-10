教部鼓勵大專興辦學生社宅 補助款倍增但KPI仍掛零

教育部2019年啟動5年50億元的「打造年輕世代宿舍新環境」計畫，其中一項是鼓勵各大專校院在校外興辦學生社會住宅。為提高意願，去年10月調增每年每床補助經費為3萬元，且針對校外租賃總床位達一定數量者，給予加成補助經費，最高25％，但至今仍無人申請。

蔡英文總統2019年8月參訪逢甲大學新宿舍，指示全面提升宿舍品質。教育部隨後提出改善宿舍4支箭計畫，除鼓勵校外社宅，還有一項是鼓勵大學提案翻修宿舍，並由教育部以舍內床位為單位，平均每床補助4萬元；校舍改為宿舍，每床補助8萬元。

教育部昨發布統計，截至去年12月底，共44校加入「新宿舍運動」，提出約50案改善計畫，其中宿舍整修改善補助達1萬7026床，總補助經費約6.8億元，且還有2萬1150床在輔導中。

而針對新建宿舍的學校，教育部提供興建宿舍貸款利息補助，並說已核定補助4271床，共補助約11億元貸款，共貸20年，補助貸款利息約2.2億元，換算下來每年約1100萬元。