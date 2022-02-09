黑箱作業？3校申請設後醫系 教部遭疑審核標準不一

誰有資格成立學士後醫學系？近年多所大學爭相搶設，繼清華大學取得門票後，教育部今宣布核准中興大學和中山大學設立。結果看似皆大歡喜，但3校都有教職員批評教育部審查方式主觀，比如去年以投票方式核准清大，而針對另2校，只要求補交文件，未落實審查，有放水之嫌。醫界則認為台灣不缺醫師，3校都不應獲准。

清大等3校努力「求醫」，搶設後醫系並收公費生，今天終於傳出好消息。但知悉審查流程的人士爆料，各校獲核准的標準不一，在第一輪審查時，教育部推派的委員以投票決定誰可獲門票，最後僅清大過半數，其餘兩校收到「可繼續籌備」通知。而後，兩校陸續補件，但教育部未再投票及排審，只收了中山、中興的文件，不久後就點頭通過。

其中，中山大學校長鄭英耀曾於蔡英文總統任董事長的基金會任職，遭疑憑藉政治關係優勢取得門票。鄭英耀今未接電話，但該校不具名一級主管否認這種可能，並說校方一步一腳印規畫醫學教育，提報教育部的計畫書厚實、完整，一度被認為由外部專業人士捉刀。實務上，校方已延攬290名醫師在校開課，並與他校合作，取得足夠大體老師資源。

這名中山大學主管認為，教育部審查過程矛盾，如校方起初因「不具附設醫院」被打回票，但衛福部又說台灣醫院太多，不建議再開一家。況且，同時申請設系的清大、中興，也都沒有附設醫院。

中興大學一級主管也說，教育部用投票方式審核增設系「本來就很奇怪」，一所學校能否設系，應該是以它所具備的量體、師資來綜合評估。中山大學主管另提到，教育部以投票評選，但參與投票委員未做利益迴避，也影響公平性。

葉大華、賴鼎銘等監察委員曾發表調查報告，指教育部交由醫學院評鑑委員會（TMAC）審理3校申請案，但此委員會原只負責審查既存的醫學系，且審查規則、程序不透明，要求改善。

TMAC成員則透露，一校能否設醫學系「全看教育部要不要點頭」；醫界人士形容，TMAC像是幫教育部決策背書的單位，不具主導權。

教育部對此解釋，第一輪雖然只有清大過關，但另2校和通過標準間，只有些微差距，因此判定「可繼續籌備」，未駁回申請案。而後2校補件，文件內容都已針對委員提出的審核意見，提出充分的補充說明，因此同意2校設系。

雖然如此，各校實際可獲多少招生名額，仍是未知數。據了解，教育部規畫給每校每年30個公費生名額，招收學士畢業生，但衛福部初步認為太多，正評估合理數字。

「這3校都不應通過。」醫師公會全聯會醫政委員會召委吳國治引述衛福部最新研究報告，指國內醫師不患寡而患不均，無須再增醫學系。若想解決偏鄉醫師荒，建議衛福部調整制度，比如提供偏鄉醫師更高薪、定期到醫學中心受訓機會來改善。

吳國治指出，偏鄉環境吸引某些醫師，比如兒女已成年，希望下班時間住郊區兼遊山林的資深醫師。且台灣幅員不大，有些醫師在市區開診所，但病人不多，若政府補助他們車資和薪資，每周1、2天入偏鄉服務，應能促成合作。