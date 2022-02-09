快訊

明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

勤業眾信傳確診足跡擴大匡列 居隔403員工、7000人採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開學在即 北市加強291所學校周邊環境清消

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市環保局預計在各學校開學前完成環境清消，維護校園環境安全。圖／北市環保局提供
北市環保局預計在各學校開學前完成環境清消，維護校園環境安全。圖／北市環保局提供

北市環保局預計在各學校開學前完成環境清消，維護校園環境安全。圖／北市環保局提供
北市環保局預計在各學校開學前完成環境清消，維護校園環境安全。圖／北市環保局提供

北市各學校預計本周五開學，為加強防疫，確保師生在新學期上課的健康安全，北市環保局即日起針對公私立高中職、國中、小學及公立幼兒園，總計291所學校周邊環境、校園開放民眾使用的公共空間與設施做環境清消，預計11日開學前完成校園防疫消毒作業。

環保局表示，為加強新冠肺炎變種病毒防疫，校園噴消重點包含學校校門口家長接送區、校園周邊公共環境、寒假期間開放民眾使用的公共空間與設施（如校內遊具、洗手台、廁所等）。

消毒前由校方配合淨空噴藥區域，管制人員進出以維護安全，再由環保局防疫消毒人員噴灑環保署核准使用的四級銨消毒劑，可即時消滅病毒，同時避免影響生態及人員健康。

環保局呼籲，防疫當前，除了環境的清消外，個人的防護工作也不可輕忽，師生在校園內務必戴口罩、勤洗手、保持社交距離等，使用過後的放棄口罩也應確實丟入垃圾桶中，維護校園安全學習環境。

北市環保局預計在各學校開學前完成環境清消，維護校園環境安全。圖／北市環保局提供
北市環保局預計在各學校開學前完成環境清消，維護校園環境安全。圖／北市環保局提供
北市環保局預計在各學校開學前完成環境清消，維護校園環境安全。圖／北市環保局提供
北市環保局預計在各學校開學前完成環境清消，維護校園環境安全。圖／北市環保局提供
北市環保局預計在各學校開學前完成環境清消，維護校園環境安全。圖／北市環保局提供
北市環保局預計在各學校開學前完成環境清消，維護校園環境安全。圖／北市環保局提供
北市環保局預計在各學校開學前完成環境清消，維護校園環境安全。圖／北市環保局提供
北市環保局預計在各學校開學前完成環境清消，維護校園環境安全。圖／北市環保局提供

口罩 北市 社交距離

延伸閱讀

影／水霧機加二氧化氯防疫？立委與家長呼籲恐傷身

新北環保局徵稽查員 重案組起薪達4萬

板橋一家四口染疫北市足跡曝光 連3天到中山區麥當勞

北市校園防疫新指引 一人確診Omicron全校停課14天

相關新聞

開學在即 北市加強291所學校周邊環境清消

北市各學校預計本周五開學，為加強防疫，確保師生在新學期上課的健康安全，北市環保局即日起針對公私立高中職、國中、小學及公立...

中山女中2月照辦畢旅 家長憂染疫風險高

新變種病毒疫情嚴峻，許多學校取消畢業旅行，台北市教育局昨也公布2月底前學校畢業旅行及校外教學原則暫停，不過中山女中則如期...

開學前校園清消 嘉縣若1名師生確診該班停課14天

新冠變種病毒Omicron本土疫情未平息，嘉義縣政府為確保11日開學校園安全，讓家長學生安心，清潔人員前進校園全面清消，...

南市迎接開學日10項防疫措施 暫停室內空間借用

2月11日開學在即，台南市教育局邀集國中小校長、教師團體代表研商防疫措施，提出開學10項校園防疫措施，促請學校齊心積極準...

微電影／「老師」只是一份工作？林明進，不只是建中老師

林明進，建中國文老師，執鞭38年，2017年退休。在美麗紅樓待了34年，頂尖的第一志願，藏著學生的曲折與悲傷，林明進參與其中，卻讓故事變得振奮人心！他不只是老師，還是學生的同窗、兄長、朋友，也是家長的支持、安慰、幫手。「有學生就會問題，不要怕班上有問題，要及早發現問題。成功有一條路，失敗也有一道光。」

開學在即 新北各級學校防疫整備做好做滿

各級學校即將於2月11日開學，新北市長侯友宜上午赴板橋國中視察學校防疫整備工作，並呼籲教職員盡快接種第三劑疫苗，也重申學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。