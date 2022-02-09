聽新聞
test
0:00 / 0:00
開學在即 北市加強291所學校周邊環境清消
北市各學校預計本周五開學，為加強防疫，確保師生在新學期上課的健康安全，北市環保局即日起針對公私立高中職、國中、小學及公立幼兒園，總計291所學校周邊環境、校園開放民眾使用的公共空間與設施做環境清消，預計11日開學前完成校園防疫消毒作業。
環保局表示，為加強新冠肺炎變種病毒防疫，校園噴消重點包含學校校門口家長接送區、校園周邊公共環境、寒假期間開放民眾使用的公共空間與設施（如校內遊具、洗手台、廁所等）。
消毒前由校方配合淨空噴藥區域，管制人員進出以維護安全，再由環保局防疫消毒人員噴灑環保署核准使用的四級銨消毒劑，可即時消滅病毒，同時避免影響生態及人員健康。
環保局呼籲，防疫當前，除了環境的清消外，個人的防護工作也不可輕忽，師生在校園內務必戴口罩、勤洗手、保持社交距離等，使用過後的放棄口罩也應確實丟入垃圾桶中，維護校園安全學習環境。
【推薦閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言