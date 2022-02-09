開學在即 北市加強291所學校周邊環境清消

北市環保局預計在各學校開學前完成環境清消，維護校園環境安全。圖／北市環保局提供

北市各學校預計本周五開學，為加強防疫，確保師生在新學期上課的健康安全，北市環保局即日起針對公私立高中職、國中、小學及公立幼兒園，總計291所學校周邊環境、校園開放民眾使用的公共空間與設施做環境清消，預計11日開學前完成校園防疫消毒作業。

環保局表示，為加強新冠肺炎變種病毒防疫，校園噴消重點包含學校校門口家長接送區、校園周邊公共環境、寒假期間開放民眾使用的公共空間與設施（如校內遊具、洗手台、廁所等）。

消毒前由校方配合淨空噴藥區域，管制人員進出以維護安全，再由環保局防疫消毒人員噴灑環保署核准使用的四級銨消毒劑，可即時消滅病毒，同時避免影響生態及人員健康。