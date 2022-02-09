微電影／「老師」只是一份工作？林明進，不只是建中老師

林明進，建中國文老師，執鞭38年，2017年退休。在美麗紅樓待了34年，頂尖的第一志願，藏著學生的曲折與悲傷，林明進參與其中，卻讓故事變得振奮人心！他不只是老師，還是學生的同窗、兄長、朋友，也是家長的支持、安慰、幫手。「有學生就會問題，不要怕班上有問題，要及早發現問題。成功有一條路，失敗也有一道光。」

「104掌聲」把林明進老師陪伴學生的真實故事改編成微電影《不只，老師》，學生生母罹患乳癌，期望兒子考上建中，自己卻放棄治療，一心用死來懲罰在中國工作外遇的父親；建中開學第三天，生母去世，外遇對象成了學生的後母，與學生衝突不斷的生活，仍舊細心照料；一年後，後母竟也罹患乳癌並將學生托孤給林老師。

悔改阿郎。學生，學生命的價值

林明進教過的建中學生超過千人。聰明絕頂的腦袋，卻非人生勝利組的保證。

三十年前走偏了，誤入歧途了，踩了法律紅線了；三十年後，故事大逆轉！

2021年11月某晚，林明進的line響起一通電話。「林老師嗎？我是阿郎的妹妹，不好意思，這麼晚打擾您，多年前，當時我年紀小，不太知道我哥到底惹了什麼事，也幫不上忙，多虧老師出面，我媽特別請我謝謝您！她現在已經73歲了，還清楚記得您當時叫她趕快請律師、趕快到其他高中註冊繳學費，不然我哥可能連高中學歷都沒有…..」

林明進又驚喜又激動！「沒有沒有，不用謝，這應該的。你哥真的是一個非常成功的例子，雖然當時闖了禍，但是他還能夠痛下決心修正自己，現在工作做得這麼好，我也常用他的故事來鼓勵我的學生。前幾年，他請我吃飯，同學們也都很希望他來參加『缺席三十年』的高中同學會，只是他還沒放下，一直不好意思。我就和你哥說：『你臉上有一股善良之氣，現在你結結實實是個有用的人。』」

林明進當時幫助的學生，他的母親國小畢業，用一雙手和一家雜貨店、加上體力工，獨立扶養了四名子女。林明進看見一位母親的堅忍、一位學生的悔改；學生，學的是生命的韌性，這是痛徹心扉之後的真實力量。

建中鋼鐵人。學生，學求生的韌性

「104掌聲」用line聯繫前訪細節，林明進在復健。第一次前訪結束，林明進趕著去復健。訪談拍攝當天，林老師吞止痛藥，「挺起腰桿子」，是林明進給自己和學生的意志。(大家別擔心喔！訪後進行的腰部手術非常順利。)訪談空檔，他的學生「建中鋼鐵人」的爸爸來電，林明進曾多次到醫院看這位先天嚴重肌肉萎縮症的學生。近日也透過臉書，遠端為人在加護房病房內的學生加油！

「記得當年他說：『明天我又要進手術房了，現在我好焦慮，全身要插針，還要插到心臟附近，手術中，還會叫醒我，要我動一動，確定沒傷到神經再繼續手術。天阿！原來去年手術，在什麼都不知道的情形下，手術那麼曲折。現在知道了，再一度面對，反而更害怕……』」

「現在你在台大，短短一週，經歷兩個大手術。小巨人，你每一次開刀房的刀裡來刀裡去，對我們來說都是難以承受的磨難！你帶著膽大進去，又帶著大膽出來。求生的韌性，不是簡單的勇氣和堅忍足以道盡。鋼鐵人，我為你加滿油。從零開始，活著的意志，不要停！」

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