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高雄第3劑教育專場接種踴躍 國小掌握學生春節活動區域

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市左營區新上國小進行校園清消。記者徐如宜／攝影
高雄市左營區新上國小進行校園清消。記者徐如宜／攝影

中小學2月11日就要開學，高雄市校園紛紛展開防疫清消，備妥防疫物資。高雄市政府昨特別為教育人員在高雄展覽館開專場接種第三劑疫苗，有2500多名學校、補教、課後照顧中心人員預約，到打率超過九成五。

高雄市教育局表示，中小學和幼兒園開學在即，市府積極推動教育人員完整接種3劑疫苗，維護校園學生衛生安全，昨天在高雄展覽館開教育人員第三劑疫苗專場，教師、補教、課後照顧中心人員預約了2500多人，到場接種率超過九成五。有的教師反映也很想趕快打第三劑，但開學後才符合滿84天的限制，為了學生和自己，還是早點接種比較安心。

高雄市左營區新上國小今早進行校區清消，並整備防疫物資，包括紅外線測溫儀、口罩、漂白水、次氯酸水、酒精、洗手皂、耳溫槍、快篩試劑等，確保至少有1個月的消耗存量。開學前3天召開防疫小組，公告開學防疫計畫，落實用餐時使用隔板、加強落實校園清消工作、規範開學後班親會、校外教學、課後照顧、課後社團等運作情形。

新上國小校長王彥嵓表示，這次開學日的防疫作為，更加成熟進化，除了清消、日常防疫與防疫物資整備外，因應春節甫結束家庭成員移動頻繁，另外製作了班級線上調查表單提供家長填答，讓老師們掌握學生在假期期間的生活與移動情形，對於未來相關疫情調查可以提供大數據與精細分析。

另外有鑑於強化課程準備，在假期前即已分發課本簿冊給學生，並且建置各班級的線上學習平台與系統，甚至許多班級在上學期就反覆練習完備線上學習的各種模式，確保學習不打折。

高雄市教育局表示，學校防疫物資整備提供無虞，口罩三級學校現存數量成人123萬多片、兒童86萬多片，及幼童23萬多片，消毒酒精存量也都足夠。

教育局表示，學校師生如有匡列隔離情形，停補課期間學習不中斷，教育局會啟動載具及上網設備借用服務。目前已建置達學堂、E-Game、教育百寶箱及教學快易通等平台，外部資源像是教育部等亦有多個線上學習平台可供師生利用。

高雄市左營區新上國小準備各項防疫物資，確保有一個月的安全存量。記者徐如宜／攝影
高雄市左營區新上國小準備各項防疫物資，確保有一個月的安全存量。記者徐如宜／攝影
高雄市左營區新上國小校長王彥嵓展示學校準備的各項快篩試劑等防疫物資。記者徐如宜／攝影
高雄市左營區新上國小校長王彥嵓展示學校準備的各項快篩試劑等防疫物資。記者徐如宜／攝影
高雄市左營區新上國小進行校園清消。記者徐如宜／攝影
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高雄市 教育局 疫苗

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