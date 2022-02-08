高雄第3劑教育專場接種踴躍 國小掌握學生春節活動區域

中小學2月11日就要開學，高雄市校園紛紛展開防疫清消，備妥防疫物資。高雄市政府昨特別為教育人員在高雄展覽館開專場接種第三劑疫苗，有2500多名學校、補教、課後照顧中心人員預約，到打率超過九成五。

高雄市教育局表示，中小學和幼兒園開學在即，市府積極推動教育人員完整接種3劑疫苗，維護校園學生衛生安全，昨天在高雄展覽館開教育人員第三劑疫苗專場，教師、補教、課後照顧中心人員預約了2500多人，到場接種率超過九成五。有的教師反映也很想趕快打第三劑，但開學後才符合滿84天的限制，為了學生和自己，還是早點接種比較安心。

高雄市左營區新上國小今早進行校區清消，並整備防疫物資，包括紅外線測溫儀、口罩、漂白水、次氯酸水、酒精、洗手皂、耳溫槍、快篩試劑等，確保至少有1個月的消耗存量。開學前3天召開防疫小組，公告開學防疫計畫，落實用餐時使用隔板、加強落實校園清消工作、規範開學後班親會、校外教學、課後照顧、課後社團等運作情形。

新上國小校長王彥嵓表示，這次開學日的防疫作為，更加成熟進化，除了清消、日常防疫與防疫物資整備外，因應春節甫結束家庭成員移動頻繁，另外製作了班級線上調查表單提供家長填答，讓老師們掌握學生在假期期間的生活與移動情形，對於未來相關疫情調查可以提供大數據與精細分析。

另外有鑑於強化課程準備，在假期前即已分發課本簿冊給學生，並且建置各班級的線上學習平台與系統，甚至許多班級在上學期就反覆練習完備線上學習的各種模式，確保學習不打折。

高雄市教育局表示，學校防疫物資整備提供無虞，口罩三級學校現存數量成人123萬多片、兒童86萬多片，及幼童23萬多片，消毒酒精存量也都足夠。