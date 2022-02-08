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竹市69校中小學開學前完成大清消 校園用餐須使用隔板
新竹市長林智堅今開防疫會議，指出市府將在2月11日開學日前將完成竹市高中、國中、小學、非營利幼兒園等共69校消毒，開學後將強化校園防疫，用餐時須使用隔板。另外，只要有1名師生被列為確診病例，該校就停課14天。
林智堅表示，全國疫情仍未降溫，因應開學，市府已請各校備妥防疫物資，並請各校遵循防疫指引，確實執行四大防疫措施，包含師生戴口罩；進入校園量測體溫，如有發燒情形請家長帶回就醫並追蹤身體狀況；午餐時間使用隔板；該校1名師生確診，該校停課14日。
市府也啟動長者第三劑疫苗專案，已發放1.8萬名65歲以上長者第三劑疫苗通知單，長者可依通知單時間到站接種莫德納。另外，中央流行疫情指揮中心也推出加碼津貼，即日起至3月31日，若家屬無法陪同長者打疫苗，可請熟悉的居服員陪同長者接種疫苗，居服員則有每案兩百元加碼津貼。
市府表示，因應二級警戒延長至2月28日，疫情不容鬆懈，各局處將持續強化稽查戴口罩。請民眾持續做好各項個人防疫，出外戴口罩、勤洗手。
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