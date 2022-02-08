影／推動公托普遍設置 台南永康首間公托家園熱鬧開幕

台南市推「公托普遍化」，永康區首間「永埔公共托育家園」今天熱鬧開幕。市長黃偉哲表示，台南市會全力提供市民優質友善、平價托育服務，支持家庭照顧兒童，減輕家長經濟負擔。

永埔公共托育家園位於埔園龍埔里活動中心2樓，「以類似家庭照護模式」由4名托育人員，照顧12名2足月至未滿2歲嬰幼兒，收托時間為周一至五早上7點半到下午5點半；每名受托幼童每月托育費用1萬元，並依家庭經濟狀況及家中兒童數每月補助4千元至1萬元，落實「0到6歲國家一起養」政策。

啟用由黃偉哲及社會局長陳榮枝與市議員楊中成、在地龍埔里長沈育濃等揭幕，社會局表示這是為台南市公托普遍化「再添新的里程碑」。

黃偉哲指出，台南一直積極致力提供多元化托育模式，佈建公共托育家園、積極推動準公共化托育服務。獎勵生育第1名子女提供1萬、第2名1萬2千元、第3及第4名各3萬元、第5名後則提供5萬元；還提供0至5歲子女育兒津貼、0至2歲公托補助提高1千元，2至5歲公共化幼教費用降低1千元，加上公托家園的推動等政策，就是希望達成「獎勵生、協助養、好好教」。市府將持續針對友善托育政策應用多面向計畫，致力打造安心育兒環境，營造台南成為「願生能養的友善城市」。

沈育濃說，里內5000多人有許多年輕外來人口，確實有這樣子的需求，里內有較新的完整空間、周遭又有公園綠地，才積極爭取來設第一間公托家園。